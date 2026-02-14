Закон о тишине в Карелии и Петрозаводске: правила 2026 года и штрафы

Вопросы соблюдения тишины и покоя граждан остаются одними из самых острых в сфере жилищно-коммунальных отношений, и 2026 год стал периодом окончательного формирования закона о тишине в Республике Карелия. В отличие от многих других регионов, где дискуссии о «тихом часе» ведутся годами, Карелия подошла к этому вопросу комплексно. Жителям Петрозаводска и районов республики важно понимать: прежние правила, при которых шумные работы были запрещены фактически только ночью, ушли в прошлое. Сегодня регион руководствуется обновленной редакцией статьи 2.1 Закона Республики Карелия No 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». Стоит сразу отметить важный нюанс, вызывающий путаницу: значительная часть информационных порталов, не успевших обновить данные, до сих пор тиражирует старые версии закона. Актуальная же редакция, принятая и вступившая в силу в 2025 году, существенно ужесточает требования и вводит новые временные отрезки, полностью запрещающие проведение шумных ремонтных и строительных работ.

Режим тишины в будни и выходные: «ночные» часы, обеденное время, воскресенье

Система ограничений в Республике Карелия на 2026 год строится не только на привычном разделении дня и ночи, но и на защите так называемого «послерабочего» времени, а также запрете активности в выходные дни. Прежде всего, стоит разобраться с ночным периодом. В соответствии с внесенными изменениями, законодатель унифицировал ночное время: теперь период, когда запрещены любые действия, нарушающие покой, длится с 22.00 до 8.00.

Однако главным нововведением, которое жители Петрозаводска ощутили на себе, стало введение так называемого «тихого часа» и вечернего запрета на шумные работы. Согласно части 3 статьи 2.1 Закона, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) категорически запрещены любые ремонтные, строительные, отделочные работы, сопровождающиеся громкими звуками, в период с 13.00 до 15.00. Это время предназначено для отдыха детей, пожилых людей и тех, кто работает в ночную смену.

Более того, законодатель ограничил вечернее время: с 19.00 до 22.00 в будни также действует «режим покоя» в отношении ремонта. Это значит, что вернувшись с работы, житель Петрозаводска имеет право на отдых без звуков перфоратора или дрели из соседней квартиры вплоть до наступления «большого» ночного запрета в 22:00.

Что касается выходных и нерабочих праздничных дней, здесь правила максимально строги. Если в будни у жителей есть временное окно для шумных работ утром (с 8:00 до 13:00) и небольшой промежуток днем (с 15:00 до 19:00), то в субботу, воскресенье и официальные праздники проведение шумных строительно-ремонтных работ в многоквартирных домах запрещено полностью в течение всего дня — с 8.00до 22.00. Важно понимать, что эти ограничения касаются исключительно работ, производимых физическими лицами в своих жилых помещениях, и не распространяются на аварийно-восстановительные работы или действия, связанные с обеспечением безопасности жизнеобеспечения населения.

Разрешенное время для ремонта и шумных работ в многоквартирных домах

Исходя из вышесказанного, график законного ремонта в 2026 году для жителей Петрозаводска и Карелии выглядит предельно сжатым и требует четкого планирования. Производить ремонтные работы, сопровождающиеся применением механических средств и технических устройств с шумовым или вибрационным воздействием, разрешается только в будние дни. Временные слоты для этого строго ограничены двумя окнами: первое — утренне-дневное с 8:00 до 13:00, второе — дневное с 15:00 до 19:00. Общая продолжительность возможного шумного ремонта в будний день, таким образом, составляет не более 9 часов с обязательным двухчасовым перерывом на сон. В субботу и воскресенье подобные работы в многоквартирных домах не разрешены категорически.

Тем не менее, законодатель предусмотрел важное исключение из этих строгих правил. Оно касается так называемого «периода новостроек». Если многоквартирный дом был введен в эксплуатацию менее одного года назад, то на собственников квартир в этом доме ограничения, установленные частью 3 статьи 2.1, не распространяются. Это логичное послабление: в течение первого года жильцы имеют право проводить ремонтные работы. Однако базовый ночной запрет (с 22:00 до 8:00) действует и в новостройках, поскольку он относится к общему нарушению тишины, а не только к ремонтным работам.

Важно отметить, что под действие особого режима контроля подпадают не только работы внутри квартиры, но и переустройство и перепланировка нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. Для офисов, магазинов и иных организаций, находящихся в жилых зданиях, действуют точно такие же временные ограничения, как и для обычных квартир, а штрафы для должностных и юридических лиц в этом случае значительно выше, чем для граждан.

Что считается нарушением: громкая музыка, лай собаки, крики, строительные работы

Законодательство Республики Карелия дает исчерпывающий перечень деяний, которые подпадают под определение «нарушение тишины и покоя». В 2026 году к ним относится не только использование перфоратора не по графику. Согласно части 1 статьи 2.1, правонарушением считаются любые действия, сопровождающиеся громкими звуками. Это громкое пение, крики, свист, использование звуковоспроизводящих устройств (магнитофонов, колонок, телевизоров) на повышенной громкости, а также игра на музыкальных инструментах. Важным дополнением 2025 года, которое действует и в 2026-м, стало внесение в закон запрета на громкую музыку в автомобилях. Теперь использование звукоусиливающих устройств в транспортных средствах, припаркованных во дворах или на придомовых территориях в ночное время, является прямым основанием для привлечения к административной ответственности.

Что касается такого болезненного вопроса, как лай собаки, здесь ситуация сложнее. Прямого указания на лай как на безусловный состав правонарушения в тексте закона нет. Однако лай подпадает под категорию «иных действий, сопровождающихся громкими звуками». На практике, если лай носит систематический, длительный характер именно в ночное время с 22.00 до 8.00, владельца животного могут привлечь к ответственности. В дневное время привлечь соседа за лай собаки крайне сложно.

Отдельно закон выделяет производство ремонтных, хозяйственных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ. Это самый «регулируемый» сегмент, поскольку именно здесь указаны конкретные временные промежутки запрета в будни. Важно понимать разницу между частями 1 и 3 статьи закона. Часть 1 — это общий ночной шум (крики, музыка). Часть 3 — это специальный состав для строительно-ремонтного шума, где запрет распространяется не только на ночь, но и на дневные часы (13–15, 19–22) и полностью на выходные. Таким образом, если сосед решил сверлить стену в воскресенье днем — это нарушение по части 3. Если сосед в 23:00 слушает громкую музыку — это нарушение по части 1.

Порядок действий и штрафы: куда жаловаться на шумных соседей и размер ответственности

С наступлением 2026 года у жителей Карелии существенно расширился инструментарий воздействия на нарушителей спокойствия, а размеры штрафов претерпели изменения в сторону увеличения. Если вы столкнулись с шумом, первое и главное действие — вызов наряда полиции. Сотрудники полиции обязаны прибыть, зафиксировать факт нарушения, взять объяснения и составить протокол. Именно протокол полиции является основанием для дальнейшего рассмотрения дела административной комиссией.

Куда обращаться, если полиция по какой-то причине не выехала или шум продолжается длительное время? Житель Петрозаводска может направить заявление в административную комиссию своего района или в прокуратуру. Однако наиболее эффективным звеном сегодня остается участковый уполномоченный полиции, который может проводить административное расследование. Фиксировать шум лучше всего на видео с привязкой ко времени (например, с трансляцией времени на экране телефона или записью показаний уличных часов в кадре), а также привлекать свидетелей из числа соседей.

Размер ответственности за нарушение тишины в 2026 году для жителей Карелии варьируется от 2 до 4 тысяч рублей за первое нарушение. Для должностных лиц штраф составляет от 6 до 10 тысяч, для юридических — от 10 до 20 тысяч рублей. Если гражданин совершает аналогичное правонарушение повторно в течение года (срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию), сумма штрафа резко возрастает. Повторный штраф для физического лица составляет уже от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Подводя итог, можно констатировать: Республика Карелия на 2026 год является одним из самых некомфортных регионов для любителей шумных ремонтов по выходным и громкой музыки по ночам, а права граждан на тишину защищены не только декларативно, но и финансово ощутимыми санкциями.

