Закон о тишине в Уфе — 2026: нормы, штрафы, куда жаловаться

Закон о тишине в Уфе 2026 года регулирует уровень шума в жилых зданиях, общественных местах и на прилегающих территориях, устанавливая временные рамки для тихих часов, допустимые нормы шума (в децибелах), а также штрафы за нарушения. Цель — защита права граждан на отдых и предотвращение конфликтов между жильцами многоквартирных домов.

Ключевые положения закона о тишине в Уфе в 2026 году

Время тишины в будни (с понедельника по пятницу) ограничено следующими периодами:

Ночь: с 23:00 до 07:00 запрещены любые шумные действия.

Дневной перерыв (тихий час): с 13:00 до 15:00 — действует ограничение на ремонтные работы, громкую музыку.

В выходные и праздники ночью действует запрет на шум с 22:00 до 09:00, кроме того, в республике полностью запрещено проведение шумных ремонтных работ в воскресенье.

Допустимые нормы шума:

днем (07:00–22:00): до 40 дБ (например, тихая речь);

ночью (22:00–08:00): до 30 дБ (шепот).

Превышение норм фиксируется спецприборами Роспотребнадзора. К запрещенным действиям относятся:

ремонт с использованием болгарок, перфораторов, дрелей;

громкая музыка, крики, запуск фейерверков или петард;

перестановка мебели, лай и вой собак (если владелец длительное время не принимает меры для того, чтобы успокоить питомца).

Не подпадают под действие закона:

аварийные работы;

религиозные обряды (азан, колокольный перезвон церквей);

новогодняя ночь (с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января);

плач детей.

На особом положении находятся новостройки: в течение полутора лет после сдачи дома здесь разрешен ремонт без ограничений по времени, но с соблюдением норм шума.

Штрафы за нарушения закона о тишине в Уфе в 2026 году

Размер взысканий за нарушение закона о тишине в Уфе и Республике Башкортостан в 2026 году зависит от категории нарушителя и количества нарушений:

физлица: 2 тыс. — 3 тыс. руб. (повторное нарушение: 3 тыс. — 5 тыс. руб.);

должностные лица: 5 тыс. — 8 тыс. руб. (повторное нарушение: 8 тыс. — 10 тыс. руб.);

юрлица: 20 тыс. — 30 тыс. руб. (повторное нарушение: 30 тыс. — 50 тыс. руб.).

Однако стоит отметить, что имеется и ряд нюансов, которые необходимо учитывать:

Новостройки в обязательном порядке должны быть оборудованы звукоизоляционными материалами.

Управляющие компании (УК) должны информировать жильцов о нормах через объявления в подъездах.

Для дач и СНТ действуют те же правила, что и для городов.

Куда жаловаться на нарушителей тишины в Уфе

Специалисты рекомендуют выполнить следующие действия, если вы зафиксировали нарушения закона о тишине в Уфе и республике:

Мирное урегулирование: предварительно поговорить с соседями.

Вызов полиции: по номерам 102 (с мобильного) или 112 — для составления протокола.

Роспотребнадзор: для замера уровня шума (платная услуга).

Суд: иск о компенсации морального вреда при систематических нарушениях.

Актуальные тексты законов опубликованы на сайте МВД по Республике Башкортостан. Для сложных случаев (например, шум от магазина на первом этаже) обратитесь в прокуратуру или административную комиссию при мэрии Уфы.

