Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:50

Закон о тишине в Уфе — 2026: нормы, штрафы, куда жаловаться

Закон о тишине в Уфе — 2026: нормы, штрафы, куда жаловаться Закон о тишине в Уфе — 2026: нормы, штрафы, куда жаловаться Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Закон о тишине в Уфе 2026 года регулирует уровень шума в жилых зданиях, общественных местах и на прилегающих территориях, устанавливая временные рамки для тихих часов, допустимые нормы шума (в децибелах), а также штрафы за нарушения. Цель — защита права граждан на отдых и предотвращение конфликтов между жильцами многоквартирных домов.

Ключевые положения закона о тишине в Уфе в 2026 году

Время тишины в будни (с понедельника по пятницу) ограничено следующими периодами:

  • Ночь: с 23:00 до 07:00 запрещены любые шумные действия.

  • Дневной перерыв (тихий час): с 13:00 до 15:00 — действует ограничение на ремонтные работы, громкую музыку.

В выходные и праздники ночью действует запрет на шум с 22:00 до 09:00, кроме того, в республике полностью запрещено проведение шумных ремонтных работ в воскресенье.

Допустимые нормы шума:

  • днем (07:00–22:00): до 40 дБ (например, тихая речь);

  • ночью (22:00–08:00): до 30 дБ (шепот).

Превышение норм фиксируется спецприборами Роспотребнадзора. К запрещенным действиям относятся:

  • ремонт с использованием болгарок, перфораторов, дрелей;

  • громкая музыка, крики, запуск фейерверков или петард;

  • перестановка мебели, лай и вой собак (если владелец длительное время не принимает меры для того, чтобы успокоить питомца).

Закон о тишине в Уфе — 2026: основные положения Закон о тишине в Уфе — 2026: основные положения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не подпадают под действие закона:

  • аварийные работы;

  • религиозные обряды (азан, колокольный перезвон церквей);

  • новогодняя ночь (с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января);

  • плач детей.

На особом положении находятся новостройки: в течение полутора лет после сдачи дома здесь разрешен ремонт без ограничений по времени, но с соблюдением норм шума.

Штрафы за нарушения закона о тишине в Уфе в 2026 году

Размер взысканий за нарушение закона о тишине в Уфе и Республике Башкортостан в 2026 году зависит от категории нарушителя и количества нарушений:

  • физлица: 2 тыс. — 3 тыс. руб. (повторное нарушение: 3 тыс. — 5 тыс. руб.);

  • должностные лица: 5 тыс. — 8 тыс. руб. (повторное нарушение: 8 тыс. — 10 тыс. руб.);

  • юрлица: 20 тыс. — 30 тыс. руб. (повторное нарушение: 30 тыс. — 50 тыс. руб.).

Ключевые положения закона о тишине в Уфе в 2026 году Ключевые положения закона о тишине в Уфе в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако стоит отметить, что имеется и ряд нюансов, которые необходимо учитывать:

  • Новостройки в обязательном порядке должны быть оборудованы звукоизоляционными материалами.
  • Управляющие компании (УК) должны информировать жильцов о нормах через объявления в подъездах.
  • Для дач и СНТ действуют те же правила, что и для городов.

Куда жаловаться на нарушителей тишины в Уфе

Специалисты рекомендуют выполнить следующие действия, если вы зафиксировали нарушения закона о тишине в Уфе и республике:

  • Мирное урегулирование: предварительно поговорить с соседями.
  • Вызов полиции: по номерам 102 (с мобильного) или 112 — для составления протокола.
  • Роспотребнадзор: для замера уровня шума (платная услуга).
  • Суд: иск о компенсации морального вреда при систематических нарушениях.

Актуальные тексты законов опубликованы на сайте МВД по Республике Башкортостан. Для сложных случаев (например, шум от магазина на первом этаже) обратитесь в прокуратуру или административную комиссию при мэрии Уфы.

Ранее мы рассказывали об особенностях закона о тишине в 2026 году в Оренбурге и области.

закон о тишине
законодательство
Уфа
штрафы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Израильский антифашист резко ответил на заявление Навроцкого о холокосте
Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.