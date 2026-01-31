Вам выбьют глаз или сломают спину: ликбез от врача по опасным зимним играм

Некоторые зимние развлечения несут в себе скрытые риски, о которых люди редко задумываются в пылу веселья. Врачи-травматологи и хирурги называют это «сезонным конвейером» — одни и те же травмы из года в год. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru назвала топ-5 самых опасных зимних забав.

Катание на коньках по непроверенному льду

При падении на тонкий лед возможны ушибы, переломы и сотрясение мозга, а также высок риск утопления и тяжелого переохлаждения. Лед на реках и озерах, особенно в начале и конце зимы, крайне непредсказуем. Течения, родники, промоины делают его хрупким даже в сильный мороз. Самый тяжелый сценарий — падение в ледяную воду. Холодовой шок вызывает резкий спазм дыхательных путей, человек может захлебнуться. Стремительно развивается переохлаждение, приводя к потере сознания и остановке сердца.

Катайтесь только на официально открытых и подготовленных катках. Если выходите на природный лед, убедитесь, что его толщина не менее 15–20 см для одного человека. Проверять нужно у берега пешней или палкой, а не ногой. Научите детей правилу: «Не подходи к воде без взрослых, не проверяй лед на прочность».

Если провалились, не паникуйте, широко раскиньте руки, чтобы зацепиться за кромку льда. Выбирайтесь в ту сторону, откуда пришли, где лед уже проверен. Не вставайте сразу, откатывайтесь или отползайте.

Спуск с горы на «ватрушке» в неподходящем месте

Тюбинг — самый неуправляемый и травмоопасный вид зимнего катания. Он развивает огромную скорость (до 80–100 км/ч), не имеет тормозов и рулевого управления, а вращение вызывает полную дезориентацию. Типичные травмы, которые можно получить при падении:

черепно-мозговые травмы (сотрясение, ушиб мозга), переломы черепа при столкновении с деревом, бордюром или другим человеком;

компрессионные переломы позвоночника — при приземлении на копчик или спину на высокой скорости на неровной поверхности;

переломы конечностей, вывихи.

Катайтесь только на специально подготовленных склонах без препятствий, с пологим выкатом. Один тюбинг — один человек. Совместное катание увеличивает нагрузку и риск переворота. Обязательный элемент — шлем, как для велосипеда или роликов. Наколенники и налокотники для детей. Всегда катайтесь ногами вперед, так лучше видно траекторию, и только сидя. Не связывайте тюбинги в «поезда». Поднимайтесь в гору только в стороне от спуска, чтобы вас не сбили.

«Взрослые» снежки

Снежок, особенно с ледяной сердцевиной или утрамбованный до состояния льда, превращается в твердый снаряд. Его ударная сила может быть сравнима с камнем.

Типичные травмы при попадании такого снежка в человека:

травмы глаз (ушибы, кровоизлияния, отслоение сетчатки) — самая частая и опасная травма. Может привести к необратимому снижению зрения;

травмы уха (разрыв барабанной перепонки);

сотрясение мозга, переломы носа, сломанные зубы.

Как обезопасить себя и детей:

Договоритесь о правилах: не целиться в голову, не делать ледяных снарядов, не бросать с близкого расстояния.

Используйте защитные очки (например, для горнолыжного спорта).

Научите детей лепить рыхлые, мягкие снежки.

Объясните, что бросать снег в лицо идущему человеку или автомобилю категорически нельзя.

Строительство ненадежных снежных пещер, тоннелей, «куполов»

Снег — тяжелый материал. Кубический метр мокрого снега может весить более 500 кг. Обвал свода пещеры или тоннеля приводит к удушью и сдавливанию грудной клетки.

Типичные травмы:

асфиксия (удушье) — основная причина гибели детей в таких ситуациях;

компрессионная травма грудной клетки, переломы ребер.

Как обезопасить детей:

Контролируйте стройку. Нельзя рыть пещеры и тоннели в сугробах, оставленных снегоуборочной техникой, — они особенно неустойчивы.

Можно строить только из утрамбованного снега, а не рыть в сугробе.

Толщина потолка «пещеры» не должна превышать 15–20 см.

Не оставляйте детей играть одних в таких сооружениях.

Зимние пикники с алкоголем

Это, пожалуй, самая коварная «забава». Алкоголь создает иллюзию тепла, расширяя периферические сосуды, но на самом деле тело стремительно теряет тепло, а притупленное внимание не позволяет вовремя заметить признаки обморожения.

Типичные последствия:

Тяжелое обморожение конечностей (вплоть до ампутации) и лица.

Гипотермия (переохлаждение) с риском остановки сердца. Часто человек засыпает и не просыпается.

Резкое падение иммунитета и высокий риск пневмонии.

Травмы при падении из-за потери координации.

Как обезопасить себя:

Алкоголь и мороз несовместимы. Для согревания используйте термос с горячим чаем.

Если выпили, ни в коем случае не выходите на сильный мороз и не садитесь за руль.

Следите за друзьями: если кто-то стал вялым, сонливым, его речь замедлилась — это может быть признак гипотермии. Немедленно заведите в теплое помещение.

