Вам выбьют глаз или сломают спину: ликбез от врача по опасным зимним играм

Некоторые зимние развлечения несут в себе скрытые риски, о которых люди редко задумываются в пылу веселья. Врачи-травматологи и хирурги называют это «сезонным конвейером» — одни и те же травмы из года в год. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru назвала топ-5 самых опасных зимних забав.
Катание на коньках по непроверенному льду
При падении на тонкий лед возможны ушибы, переломы и сотрясение мозга, а также высок риск утопления и тяжелого переохлаждения. Лед на реках и озерах, особенно в начале и конце зимы, крайне непредсказуем. Течения, родники, промоины делают его хрупким даже в сильный мороз. Самый тяжелый сценарий — падение в ледяную воду. Холодовой шок вызывает резкий спазм дыхательных путей, человек может захлебнуться. Стремительно развивается переохлаждение, приводя к потере сознания и остановке сердца.
Катайтесь только на официально открытых и подготовленных катках. Если выходите на природный лед, убедитесь, что его толщина не менее 15–20 см для одного человека. Проверять нужно у берега пешней или палкой, а не ногой. Научите детей правилу: «Не подходи к воде без взрослых, не проверяй лед на прочность».
Если провалились, не паникуйте, широко раскиньте руки, чтобы зацепиться за кромку льда. Выбирайтесь в ту сторону, откуда пришли, где лед уже проверен. Не вставайте сразу, откатывайтесь или отползайте.
Спуск с горы на «ватрушке» в неподходящем месте
Тюбинг — самый неуправляемый и травмоопасный вид зимнего катания. Он развивает огромную скорость (до 80–100 км/ч), не имеет тормозов и рулевого управления, а вращение вызывает полную дезориентацию. Типичные травмы, которые можно получить при падении:
- черепно-мозговые травмы (сотрясение, ушиб мозга), переломы черепа при столкновении с деревом, бордюром или другим человеком;
- компрессионные переломы позвоночника — при приземлении на копчик или спину на высокой скорости на неровной поверхности;
- переломы конечностей, вывихи.
Катайтесь только на специально подготовленных склонах без препятствий, с пологим выкатом. Один тюбинг — один человек. Совместное катание увеличивает нагрузку и риск переворота. Обязательный элемент — шлем, как для велосипеда или роликов. Наколенники и налокотники для детей. Всегда катайтесь ногами вперед, так лучше видно траекторию, и только сидя. Не связывайте тюбинги в «поезда». Поднимайтесь в гору только в стороне от спуска, чтобы вас не сбили.
«Взрослые» снежки
Снежок, особенно с ледяной сердцевиной или утрамбованный до состояния льда, превращается в твердый снаряд. Его ударная сила может быть сравнима с камнем.
Типичные травмы при попадании такого снежка в человека:
- травмы глаз (ушибы, кровоизлияния, отслоение сетчатки) — самая частая и опасная травма. Может привести к необратимому снижению зрения;
- травмы уха (разрыв барабанной перепонки);
- сотрясение мозга, переломы носа, сломанные зубы.
Как обезопасить себя и детей:
- Договоритесь о правилах: не целиться в голову, не делать ледяных снарядов, не бросать с близкого расстояния.
- Используйте защитные очки (например, для горнолыжного спорта).
- Научите детей лепить рыхлые, мягкие снежки.
- Объясните, что бросать снег в лицо идущему человеку или автомобилю категорически нельзя.
Строительство ненадежных снежных пещер, тоннелей, «куполов»
Снег — тяжелый материал. Кубический метр мокрого снега может весить более 500 кг. Обвал свода пещеры или тоннеля приводит к удушью и сдавливанию грудной клетки.
Типичные травмы:
- асфиксия (удушье) — основная причина гибели детей в таких ситуациях;
- компрессионная травма грудной клетки, переломы ребер.
Как обезопасить детей:
- Контролируйте стройку. Нельзя рыть пещеры и тоннели в сугробах, оставленных снегоуборочной техникой, — они особенно неустойчивы.
- Можно строить только из утрамбованного снега, а не рыть в сугробе.
- Толщина потолка «пещеры» не должна превышать 15–20 см.
- Не оставляйте детей играть одних в таких сооружениях.
Зимние пикники с алкоголем
Это, пожалуй, самая коварная «забава». Алкоголь создает иллюзию тепла, расширяя периферические сосуды, но на самом деле тело стремительно теряет тепло, а притупленное внимание не позволяет вовремя заметить признаки обморожения.
Типичные последствия:
- Тяжелое обморожение конечностей (вплоть до ампутации) и лица.
- Гипотермия (переохлаждение) с риском остановки сердца. Часто человек засыпает и не просыпается.
- Резкое падение иммунитета и высокий риск пневмонии.
- Травмы при падении из-за потери координации.
Как обезопасить себя:
- Алкоголь и мороз несовместимы. Для согревания используйте термос с горячим чаем.
- Если выпили, ни в коем случае не выходите на сильный мороз и не садитесь за руль.
- Следите за друзьями: если кто-то стал вялым, сонливым, его речь замедлилась — это может быть признак гипотермии. Немедленно заведите в теплое помещение.
