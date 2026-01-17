Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача

Подштанники — предмет одежды, который часто ассоциируется с советским прошлым или суровыми морозами, однако с точки зрения медицины и физиологии это умный и функциональный элемент гардероба. Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен объяснила в интервью NEWS.ru, от каких болезней спасают подштанники и в какую погоду их нужно носить.

Для чего нужны подштанники

Подштанники — это не простая «поддева», а стратегический слой, который создает микроклимат для вашего тела. Основной функцией этого элемента одежды является предотвращение переохлаждения.

В первую очередь они защищают мочеполовую систему, а также сосуды и мышцы, так как ноги и область таза имеют крупные сосудисто-нервные пучки. При резком охлаждении происходит рефлекторный спазм поверхностных, а затем и более глубоких сосудов. Это приводит:

к ухудшению кровообращения в ногах, что вызывает чувство зябкости, онемения, способствует развитию воспалительных заболеваний суставов и невралгий;

дополнительной нагрузке на сердце, которому приходится проталкивать кровь через суженные сосуды;

повышению риска переохлаждения мышц, которые в итоге станут более уязвимыми к растяжениям и травмам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польза для мужчин

Переохлаждение области промежности и малого таза — один из факторов, провоцирующих обострение простатита. Холод вызывает спазм сосудов, ухудшая кровоток и местный иммунитет, что может активизировать условно-патогенную микрофлору.

Ключевая зона защиты — промежность и поясница. Хорошо, если подштанники имеют анатомический крой или усиленное плетение в этих областях. Это не просто вопрос комфорта, а профилактика урологических проблем.

Польза для женщин

Короткий путь от анатомически близко расположенной промежности к мочевыводящим путям и органам малого таза делает их чрезвычайно чувствительными к холоду. Переохлаждение — классический провокатор цистита и воспалительных заболеваний придатков.

Помимо общей защиты, важно сохранять тепло в области низа живота и поясницы. Многие производители делают подштанники с высокой посадкой талии именно для этого. В дни менструации защита от переохлаждения особенно критична, так как местный иммунитет может быть снижен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда, под что и при какой погоде носить подштанники

Ключевой принцип — предупредить переохлаждение, а не бороться с ним. Не нужно ждать, когда ударят морозы.

При температуре от 0 до −10 °C рекомендуется надевать тонкие термобельевые подштанники (синтетические или смешанные ткани) или легкие флисовые. Поверх можно носить джинсы, хлопковые или тонкие шерстяные брюки.

При температуре от −10 до −20 °C следует выбирать подштанники из флиса средней плотности или тонкой шерсти (меринос). Поверх можно надеть плотные брюки или утепленные зимние штаны.

При температуре ниже −20 °C или при высокой влажности/ветре следует остановить свой выбор на теплых шерстяных (например, из верблюжьей шерсти) или утепленных флисовых подштанниках. Надевать их нужно только под свободную верхнюю одежду — зимние комбинезоны, утепленные спортивные или рабочие штаны. Важно, чтобы верхний слой не сдавливал утепляющий, иначе эффект теряется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главное правило: подштанники не должны быть тугими. Их задача — удерживать слой воздуха у тела, а не пережимать сосуды.

Из какого материала лучше приобретать подштанники

Идеального материала, который сделает подштанники универсальными, не существует. Рекомендуется выбрать модели, соответствующие запросу.

1. Натуральная шерсть (меринос, верблюжья, кашемир):

Плюсы: лучшая терморегуляция. Греет даже во влажном состоянии, отводит пар от тела. Обладает природными антибактериальными свойствами.

Минусы: может быть колючей (кроме мериноса), требует деликатного ухода, медленнее сохнет.

Для кого: для тех, кто сильно мерзнет, имеет хронические заболевания суставов или мочеполовой системы, а также планирует длительно пребывать на холоде.

2. Искусственные материалы (флис, полиэстер, полипропилен в составе термобелья):

Плюсы: легкие, быстро сохнут, хорошо отводят влагу от тела, оставляя кожу сухой. Не колются. Легки в уходе.

Минусы: могут хуже сохранять тепло в сильный мороз при статичном положении, могут накапливать запахи.

Для кого: для тех, кто занимается активным отдыхом (лыжи, прогулки с собакой), хочется согреться в городских условиях при несильном морозе или находится во влажном климате.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Хлопок:

Плюсы: гипоаллергенный, приятный к телу.

Минусы: худший выбор для активности. Быстро впитывает влагу и долго сохнет, оставляя тело мокрым и холодным.

Для кого: только для тех, кто остается в помещении или проводит короткий период времени на морозе.

Идеальная формула для города: двухслойное термобелье, где внутренний слой — синтетика (отводит влагу), а внешний — шерсть мериноса (сохраняет тепло). Также подойдут качественные флисовые подштанники под непродуваемую верхнюю одежду.

Подштанники — это не признак слабости, а показатель разумного отношения к своему телу. Они позволяют оставаться активным и здоровым в холодное время года, предотвращая те проблемы, которые начинаются с банальной фразы «где-то продуло». Выбирая их по погоде, активности и правильно подбирая размер и материал, вы делаете осознанный выбор в пользу собственного комфорта и долгосрочного благополучия сосудов, суставов и мочеполовой системы. В условиях долгой зимы это не просто одежда, а элемент личной медицинской профилактики.

