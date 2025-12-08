ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 08:05

Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой

Терапевт Тимощенко: привычка носить юбку зимой может ослабить женский иммунитет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Привычка носить юбки и платья зимой может ослабить женский иммунитет, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, неправильный выбор гардероба в холодный сезон повышает риски переохлаждения и последующих проблем со здоровьем.

В случае несоответствия гардероба температурному режиму повышаются риски переохлаждения, что приводит к снижению устойчивости иммунитета и рискам инфекционных процессов, в частности, ОРВИ. Каждой женщине хочется выглядеть красиво, особенно если самыми предпочтительными в гардеробе являются юбки или платья. Данные элементы одежды могут быть не рекомендованы в зимнее время даже в сочетании с теплыми колготами, поскольку представляют собой всего один или два слоя одежды, — пояснила Тимощенко.

Она добавила, что при выборе зимней одежды важно учитывать сразу несколько факторов. По словам терапевта, к ним относятся температура за окном, длительность пребывания на улице, а также планируемый уровень физической активности.

Ранее стилист Ксения Кожемяк заявила, что в зимний период под юбкой рекомендуется носить однотонные легинсы или очень плотные колготки. По ее словам, поверх них можно надеть шерстяные высокие гольфы светлых оттенков, а ноги при этом утеплить низкими уггами.

советы
терапевты
здоровье
женщины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарооборот России и Китая показал неожиданные результаты
Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса
Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО
Россиянам хотят позволить получить от страны 650 тысяч рублей
На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу
В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда
Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей
Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны
В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий
Запад инициировал важное заседание по Украине
У жены соратника Ермака нашли ультралюксовый бизнес в США
«Искажение воли истца»: Долина обвинила Лурье в неосмотрительности
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты
Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды
Стало известно о тайном свидетеле в деле миллиардера Сулейманова
В России резко подскочил спрос на видеокарты
Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.