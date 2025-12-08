Терапевт предупредила женщин о неочевидной опасности зимой

Привычка носить юбки и платья зимой может ослабить женский иммунитет, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, неправильный выбор гардероба в холодный сезон повышает риски переохлаждения и последующих проблем со здоровьем.

В случае несоответствия гардероба температурному режиму повышаются риски переохлаждения, что приводит к снижению устойчивости иммунитета и рискам инфекционных процессов, в частности, ОРВИ. Каждой женщине хочется выглядеть красиво, особенно если самыми предпочтительными в гардеробе являются юбки или платья. Данные элементы одежды могут быть не рекомендованы в зимнее время даже в сочетании с теплыми колготами, поскольку представляют собой всего один или два слоя одежды, — пояснила Тимощенко.

Она добавила, что при выборе зимней одежды важно учитывать сразу несколько факторов. По словам терапевта, к ним относятся температура за окном, длительность пребывания на улице, а также планируемый уровень физической активности.

Ранее стилист Ксения Кожемяк заявила, что в зимний период под юбкой рекомендуется носить однотонные легинсы или очень плотные колготки. По ее словам, поверх них можно надеть шерстяные высокие гольфы светлых оттенков, а ноги при этом утеплить низкими уггами.