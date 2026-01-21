Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 14:01

Россиянам рассказали об опасностях на горнолыжных склонах

Директор курорта Черцов: опасность для лыжников несут нелегальные инструкторы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Черные инструкторы» представляют опасность для горнолыжников на склонах, рассказал «Радио 1» генеральный директор курорта Максим Черцов. Он отметил, что такие «эксперты» чаще всего являются самоучками.

При этом они работают без приспособлений, без кассовых аппаратов, называют себя самозанятыми. Сегодня у курортов практически нет инструментов для борьбы с такими нарушениями. Лыжные патрули могут только предупреждать и просить, но не имеют права жестко пресекать опасное поведение или незаконную деятельность, — рассказал Черцов.

По его словам, единственным рычагом давления в таких ситуациях являются разговоры и предупреждения. Эксперт отметил, что ответственность за поведение на склоне необходимо законодательно закрепить за участниками катания.

Ранее доцент Петр Щербаченко рассказал, что для покупки правильных лыж необходимо понимать, под какой стиль катания выбирается товар. По его словам, неправильно выбранные лыжи — деньги, потраченные впустую.

