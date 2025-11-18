Финансист дал совет желающим купить лыжи

Для покупки правильных лыж необходимо понимать, под какой стиль катания выбирается товар, рассказал LIFE.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, неправильно выбранные лыжи — деньги, потраченные впустую.

За последний год цены на спортивный инвентарь в сфере лыжного спорта заметно выросли, при этом россияне зачастую не могут правильно подобрать себе лыжи, тратя деньги впустую. Лыжи для фрирайда стоят от 40 тысяч рублей, ски-тура — от 30 тысяч рублей, фристайл-бэккантри — от 28 тысяч рублей, — рассказал Щербаченко.

Эксперт отметил, что важно учитывать также опыт катания — новички могут довольствоваться «мягкими» и короткими лыжами, в то время как тем, кто имеет больше опыта, нужны более жесткие и длинные модели. Он также напомнил, что при выборе спортивного инвентаря важно учитывать собственный вес.

Ранее Щербаченко рассказал, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.