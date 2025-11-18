Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Финансист дал совет желающим купить лыжи

Финансист Щербаченко: для экономии лыжи нужно выбирать под свой стиль катания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для покупки правильных лыж необходимо понимать, под какой стиль катания выбирается товар, рассказал LIFE.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, неправильно выбранные лыжи — деньги, потраченные впустую.

За последний год цены на спортивный инвентарь в сфере лыжного спорта заметно выросли, при этом россияне зачастую не могут правильно подобрать себе лыжи, тратя деньги впустую. Лыжи для фрирайда стоят от 40 тысяч рублей, ски-тура — от 30 тысяч рублей, фристайл-бэккантри — от 28 тысяч рублей, — рассказал Щербаченко.

Эксперт отметил, что важно учитывать также опыт катания — новички могут довольствоваться «мягкими» и короткими лыжами, в то время как тем, кто имеет больше опыта, нужны более жесткие и длинные модели. Он также напомнил, что при выборе спортивного инвентаря важно учитывать собственный вес.

Ранее Щербаченко рассказал, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.

