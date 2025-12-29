Россиянам назвали лучшее время для заказа такси в Новый год

В новогоднюю ночь в России наибольшее число заказов такси приходится на промежуток с 00:00 до 01:00 мск, передает РИА Новости со ссылкой на сервис «Яндекс Go». Самые выгодные часы для поездки – до 20:00 и с 22:00 до 23:00 мск.

Повышенный спрос держится всю ночь, до 5–6 утра. В 3–4 часа ночи ситуация немного стабилизируется: ажиотаж снижается, появляется больше свободных водителей, — пояснили в там.

1 января спрос остается выше обычного почти весь день, однако с 8:00 до 10:00 и после 15:00–16:00 мск можно найти более выгодные тарифы. Окончательная нормализация спроса наступает только утром 2 января, заключили там.

До этого появилась информация, что Wildberries планирует в 2026 году запустить собственный сервис такси в России. Компания уже завершила разработку приложения для пользователей, сейчас идет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы.

Тем временем руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян полностью отказаться от использования пиротехнических изделий в Новый год. Политик подчеркнул необходимость проявлять заботу друг о друге и избегать лишних рисков.