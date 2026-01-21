Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 году сохранятся на уровне 1,4 млн единиц, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин во время пресс-конференции. Однако рынок подержанных машин сократится на 5%, до 6,5 млн единиц, при этом средняя стоимость нового автомобиля увеличится на 10%, достигнув 3,85 млн, передает его слова «Российская газета».

Эксперт пояснил, что в отличие от прошлого года, когда дилеры активно использовали скидки для привлечения клиентов, в наступающем периоде такого сценария не ожидается. Это связано с кардинально меньшим объемом дилерских запасов, что устраняет необходимость в распродажах.

Ранее автоэксперт Александр Коротков рассказал, что усиление рубля по отношению к доллару не вызовет быстрого удешевления машин. Он пояснил, что дилеры не имеют возможности мгновенно менять ценники, из-за чего снижение стоимости происходит поэтапно и в наибольшей степени затрагивает импортные и премиальные автомобили с высокой долей иностранных компонентов.