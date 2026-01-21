Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:35

«Аэрофлот» вошел в топ-5 лучших работодателей страны по версии HeadHunter

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»/Алексей Переславцев
«Аэрофлот» вошел в пятерку лучших крупнейших работодателей России по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. Авиаперевозчик стал единственной компанией транспортной отрасли, занявшей лидирующую позицию в рейтинге.

Авиаперевозчик последовательно улучшает условия труда, заботясь о благополучии сотрудников. Компания предлагает персоналу самые актуальные сервисы. Социальный пакет компании считается одним из лучших в РФ — он включает скидки на авиаперелеты, ДМС и санаторно-курортное лечение. Кроме того, туда входит участие в «Кафетерии льгот», программа корпоративного спорта, ежегодные мероприятия, в том числе семейные, и многое другое.

По результатам 2025 года в топ HeadHunter вошли более 1,7 тыс. отечественных компаний из всех отраслей. География работодателей насчитала восемь федеральных округов и 69 регионов. Позиции в рейтинге распределили с учетом голосования соискателей на соответствующей платформе, опроса сотрудников, анкетирования по HR-процессам и отзывов бывших работников.

В прошлом году «Аэрофлот» также стал единственной компанией отечественной транспортной отрасли, получившей самый высокий «платиновый» статус в рейтинге лучших работодателей Forbes. Тогда эксперты оценивали отечественные компании по основным элементам ESG-повестки: «Экология», «Сотрудники и общество», «Корпоративное управление». В 2025 году в список вошли 205 компаний, из них 30 работодателей удостоились «платиновой» группы.

Ранее «Аэрофлот» стал партнером финального сезона фиджитал-фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ». Турнир объединил реальный картинг и киберспортивный симулятор в гибридном формате. Мероприятие прошло на базе детской академии картинга MIKS Karting, официальным спонсором которой является «Аэрофлот».

