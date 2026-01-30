Россиянка чудом избежала гибели в Таиланде В Таиланде россиянка покинула место ДТП за несколько секунд до трагедии

В Таиланде россиянка вышла из кафе на парковку, и спустя мгновение в него влетел микроавтобус, сообщает Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство боком смяло несколько байков, а затем влетело в клумбу. Вероятно, водитель потерял управление.

Жутко пересматривать видео с камер наблюдения. Но это не сон — все было именно так. Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения, — рассказала девушка.

До этого в Бангкоке 50-летняя россиянка оказалась заблокирована в номере гостевого дома из-за долга за аренду в 42 тыс. бат (около 103 тыс. рублей). Женщина перестала платить с октября после конфликта с отелем из-за сломанной техники и финансовых трудностей, возникших после болезней.

Ранее житель Таиланда чудом избежал гибели, когда плотная подушка остановила случайную пулю, попавшую в его дом в провинции Аюттхая во время сна. Проснувшись, мужчина обнаружил в спальне пулевые отверстия и осколки, при этом не получив никаких ранений.