Красотка Дружинина, Пересильд, Цыганов: яркие кадры с премии «Золотой Орел»

Актер Сергей Безруков и его супруга режиссер Анна Матисон перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве

На киностудии «Мосфильм» проходит церемония вручения премии «Золотой Орел». Это одна из главных ежегодных профессиональных церемоний, где чествуют лучших представителей киноиндустрии.

В списке номинантов категории «лучший фильм» — картины «Август», «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен», «Пророк. История Александра Пушкина», также сериалы, которые в минувшем году с успехом прошли на телевидении и платформах. В списках актрис, претендующих на звание «номер один» — Юлия Пересильд, Елена Лядова, Екатерина Климова, Марина Александрова и многие другие. В мужских номинациях представлены Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Евгений Цыганов, Юра Борисов, еще десяток звездных имен.

Те, у кого не было в прошлом году ярких премьер, традиционно приходит порадоваться за коллег, «выгулять» новые наряды, обсудить новинки киноиндустрии, да и просто встретиться с друзьями-единомышленниками.

Фурор произвела кинорежиссер Светлана Дружинина. Месяц назад ей исполнилось 90. «Мама» «гардемаринов», стройная как девочка, проплыла на «красной дорожке» фестиваля. «Всем бы такую фигурку в 90 лет!», — восторгались деятели культуры и журналисты. В интервью Дружинина сказала теплые слова, в первую очередь, в адрес киностудии «Мосфильм», которая сегодня 30 января отмечает 102-летие со дня основания.

