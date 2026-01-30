Пересильд вышла в свет со «змеей» в глубоком декольте

Юлия Пересильд перед началом XXIV церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» в Москве

Актриса Юлия Пересильд пришла на церемонию вручения национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел» в длинном черном платье с глубоким вырезом и разрезом спереди, который подчеркивает силуэт, передает корреспондент NEWS.ru. Зону декольте украсил элемент, который похож либо на крупную змею, либо на длинный зеленый стебель с бутоном.

Пышные красные рукава на платье создали яркий контраст. Гладкая укладка и лаконичные туфли завершили образ Пересильд. Актриса номинирована на лучшую женскую роль за комедию «Мужу привет».

Церемония вручения премии «Золотой орел» проходит в киноконцерне «Мосфильм». На мероприятии объявят победителей в 23 номинациях. В главной категории — «Лучший фильм» — представлены пять претендентов: «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.

Кроме Пересильд на премию за лучшую женскую роль претендуют Елена Лядова («Первый на Олимпе») и Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В мужской категории отмечены Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за работу в «Августе», Евгений Цыганов за роль в «Бате 2. Дед» и Юра Борисов за «Пророка…».

