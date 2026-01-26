Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами

Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами Паулина Андреева опубликовала кадры фотосессии в прозрачном платье

Российская актриса Паулина Андреева представила в своем Telegram-канале кадры новой фотосессии в прозрачном наряде. Для проекта она выбрала наряд белого цвета, отличавшийся объемными рукавами и воротником.

Нижняя часть этого платья была декорирована перьями, создававшими эффект прозрачности и позволявшими разглядеть высокие черные ботфорты звезды. Андреева снималась в студии на фоне белых стен, отказавшись от макияжа и убрав волосы в низкий хвост.

Ранее 16-летняя Анна Пересильд, дочь известной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, стала лицом новой рекламной кампании российского бренда одежды. Юная знаменитость предстала на снимках бренда, опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в дерзком образе, что вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

До этого Юлия Пересильд охарактеризовала связь дочери Анны и певца Вани Дмитриенко как «творческую дружбу». Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты в настоящее время проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете, отметив их талант и трудолюбие.