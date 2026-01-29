Новый роман, съемки в Иране, молчание об СВО: как живет Бондарчук

В сети появилась информация о том, что режиссер Федор Бондарчук вступил в новые отношения. Что известно о его избраннице, правда ли, что он до сих пор не развелся с Паулиной Андреевой?

Правда ли, что у Бондаручка появилась новая возлюбленная

Расставшийся с актрисой Паулиной Андреевой режиссер Федор Бондарчук мог начать новые отношения, передает KP.RU со ссылкой на его друзей. По их словам, известная по роли в российском сериале «Метод» звезда переехала в Санкт-Петербург вместе с сыном, в то время как Бондарчук остался в Москве.

«У Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40. А Паулина пока одна», — приводит издание слова знакомых семьи.

Режиссер поддерживает теплые отношения с Андреевой. Как сообщается, Бондарчук продолжит оказывать финансовую помощь актрисе и их общему сыну.

Ранее сообщалось, что звезды развелись официально. Однако KP.RU пишет, что Бондарчук и Андреева до сих пор остаются в законном браке. По словам источников, при этом отношения звездной пары все же окончательно завершились.

Как сообщала «Экспресс-газета» в июне, в Сети обсуждали, что возлюбленной Федора Бондарчука могла стать бизнесвумен Полина Подплетенная.

«Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завел себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс», — рассказал источник.

Кроме того, в сентябре прошлого года, когда появились первые слухи о том, что кинематографист разводится, его заподозрили в отношениях с 29-летней актрисой Софьей Синицыной. Она призналась, что столкнулась с повышенным вниманием общественности, но не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

Как Бондарчук чуть не попал под атаку Израиля в Иране

13 июня стало известно, что Федор Бондарчук, который находился в Иране, успел уехать из исламского государства до начала израильских атак. Бондарчук в составе делегации с министром культуры РФ Ольгой Любимовой был на съемках сериала «Трудно быть Богом» в Иране.

«Съемочная группа находится в Иране, они в безопасности. Федор Сергеевич улетел до начала эскалации», — сказал представитель режиссера.

Позднее он и сам вышел на связь и отметил, что с ним всё хорошо.

На следующий день Бондарчук поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за содействие в эвакуации россиян из Ирана. Он подчеркнул, что всего в составе группы 90 человек.

«В первую очередь, хочется поблагодарить президента Ильхама Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. 90 человек группы — все живы и здоровы. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — сказал Бондарчук.

Он также поблагодарил посольство РФ в Тегеране и руководство «Национальной Медиа Группы». Также Бондарчук признался, что с ним на связи находилась министр культуры РФ Ольга Любимова.

Почему Бондарчука ругают за молчание об СВО

После того как Россия начала военную операцию на Украине, деятели киноиндустрии выразили свою позицию по этому вопросу. Некоторые поддержали проведение СВО, другие же выступили против и покинули страну. Федор Бондарчук предпочел не высказываться по этому поводу.

Долгие годы партнером по кинопроектам и другом режиссера был Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого заочно арестовали за активное распространение фейков о ВС РФ. Дружба Бондарчука с продюсером вызывает недоумение публики.

«Знаете, сколько таких Роднянских? Я догадываюсь. К слову, почти год идет спецоперация, а любимый режиссер товарища Роднянского Федор Сергеевич Бондарчук не хочет как-нибудь выйти и заявить публично свою позицию?» — возмущался журналист Сергей Мардан в эфире «Соловьев LIVE».

