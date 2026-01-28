Продажа особняка в РФ, фильм об СВО, слова о Путине: как живет Стивен Сигал

Голливудская звезда Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, решил избавиться от недвижимости в Подмосковье. Что известно об этом и о жизни артиста?

Что известно о продаже Сиглалом недвижимости

Американский актер и режиссер Стивен Сигал решил продать свою загородную недвижимость в Подмосковье. По информации РИА Новости, его особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе выставлен на продажу. Компания NF Group, ставшая эксклюзивным консультантом сделки, подтвердила эту информацию.

«Объектом продажи выступает загородный дом общей площадью 500 квадратных метров, расположенный на закрытой охраняемой территории в клубном поселке „Конус“, спроектированном в единой архитектурной концепции и насчитывающем 22 дома», — рассказал представитель компании.

Продаваемый комплекс включает в себя двухэтажный основной дом, отдельный гостевой дом с баней и беседку для барбекю. Вся застройка расположена на лесном участке размером в 15 соток.

Основное здание включает три спальни, три санузла, личный кинотеатр, винный погребок, кабинет и гараж на два автомобиля. Гостевой дом с баней — это двухэтажная постройка: на первом этаже находятся сауна, душевая и санузел, а на втором — спальня с собственным санузлом. В компании-консультанте не разглашают точную стоимость, которую Сигал просит за своё жилье.

Актер приобрел этот дом в селе Усово в 2018 году, предположительно, за сумму от 80 до 100 млн рублей. Предыдущим владельцем недвижимости называли бывшего депутата Госдумы и экс-главу Росгосцирка Владимира Шемякина.

Когда Сигал получил российское гражданство

В ноябре 2016 года Сигал получил гражданство Российской Федерации, соответствующий указ подписал президент Путин. У Сигала есть российские корни: его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России и переехал в США в начале XX века.

В 2018 году известного голливудского актера назначили специальным представителем Министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США. Президент Путин удостоил Сигала ордена Дружбы в знак признания его значительного вклада в развитие международного культурного и гуманитарного сотрудничества.

«Теперь люди стали воспринимать меня не как американскую звезду фильмов, мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сказал артист.

По словам Сигала, он гордится тем, что является россиянином: «Чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом отсюда. Я действительно люблю эту страну».

В декабре на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» актер отметил, что главными достоинствами русских являются их сплоченность и готовность помогать друг другу.

«Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил Сигал.

В октябре 73-летний артист также выразил желание сняться в российском фильме. Позже кинопродюсер Стивен Мао сообщил, что три совместных российско-американских фильма с участием Сигала планируют запустить в производство в 2026 году.

Почему Сигал решил снять фильм об СВО

В декабре 2025-го года Сигал заявил, что в течение двух месяцев представит мировой публике свой документальный фильм об СВО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что с помощью киноленты Сигал надеется «изменить взгляд на войну». По его мнению, после визита в республику актер понял, что «мир не знает правду» о конфликте, так как большинство тех, кто рассказывает о нем, не были на местах военных действий.

Год назад Сигал пояснил, что его фильм развенчивает западные утверждения о якобы злонамеренном вторжении России на Украину. Однако он также отметил, что из-за своей позиции потерял доверие многих друзей.

«Теперь для меня очевидно: все, что я подозревал и во что я верил, было абсолютной правдой. Я рассказал о том, что слышал и видел, дал людям понять, что я чувствую. <…> Мне больно об этом говорить, но после этого мои друзья больше не смотрят на меня как на друга, они боятся со мной разговаривать», — сообщил Сигал.

