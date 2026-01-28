Кредиты, проблемы в США, мнение об СВО: как сейчас живет Незлобин

Юморист и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин дал новое интервью. Что известно о его жизни в эмиграции, что он говорил об СВО?

Что Незлобин рассказал о жизни в США

Комик Александр Незлобин, покинувший Россию, рассказал, что ощутил уверенность в будущем после переезда за границу, передает «Газета.Ru».

«Я не парюсь, что у меня в следующем месяце будут платежи по кредиту. Я кайфово готовлю свой следующий тур и планирую концерты. У меня уже есть график: я знаю, чем буду заниматься до конца марта. Я в принципе планирую уже на год вперед. Пример некой стабильности и ощущение того, что мы не пропадем!» — приводит издание слова юмориста.

Незлобин не отрицает, что ему пришлось «заново переизобретать себя» как комика, однако эмиграция ему даже помогла в этом. В Москве, по его словам, он был более сосредоточен на карьере в кино, уйдя из комедии. Находясь за границей, юморист начал сочинять шутки, чтобы «справиться с болью», вызванной текущей обстановкой.

«И опять-таки еще и стабильность дочери — то, что у нее стало получаться. У нее были не очень хорошие оценки изначально. Но она все это подтянула и сказала нам: „Все, отстаньте!“, и теперь ее все хвалят. Когда я вижу, что она счастлива, то у меня и в этом появляется стабильность», — подчеркнул Незлобин.

Комик подчеркнул, что сейчас он уверен в себе в Лос-Анджелесе, так как его карьера и личная жизнь идут хорошо.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском инфополе. По его словам, артисту грозит падение гонораров уже через пару лет.

«Чем дольше Незлобин находится за границей и пропадает из медийного российского поля, тем больше вероятность, что о нем скоро забудут. Даже гонорар в 2 млн рублей для него будет уже необоснованным. Пока что он работает на эмиграцию: еще год-два он может проехать по инерции на своей популярности», — заявил Рудченко.

Когда Незлобин переехал в США, как относится к СВО

С 2019 года Незлобин пытался построить карьеру в США, но окончательно переехал туда только после начала спецоперации на Украине. В первые дни событий он резко раскритиковал действия российского руководства. Артист запланировал гастроли по Европе, с выручки от которых собирался направить средства на поддержку Киева. Однако тур был отменен из-за отсутствия интереса со стороны зрителей. Незлобин возложил ответственность за это на организаторов своих выступлений.

В октябре 2023 года Незлобин поделился трудностями после переезда за границу. Артист рассказал, что больше не может рассчитывать на прежние гонорары за свои выступления. Он отметил, что его основной источник дохода — это небольшие концерты в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.

По словам артиста, в России комику необходимо трудиться полтора-два года, чтобы начать получать доход в размере $1000 за выступление. В то же время в США из-за высокой конкуренции на это может потребоваться до 10 лет. Экс-участник Comedy Club констатировал, что в США нет тех комфортных условий жизни, к которым его семья привыкла в Москве.

«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — заявил Незлобин.

Почему Незлобин критиковал российских юмористов

В одном из эпизодов шоу «Кстати» участники — Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков — обсудили личность и творчество Незлобина. Дорохов поинтересовался у Чебаткова его мнением о Незлобине, который выступает в США на английском языке.

«Ты на английском говоришь… Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — иронично поинтересовался Дорохов.

В ответ на вопрос Чебатков выразил мнение, что в оценке комиков все субъективно и зависит от личных предпочтений зрителя. Он описал свою аудиторию как людей, которые ему нравятся, энергичных и таинственных, в то время как зрители Незлобина, по его мнению, другие.

Эмигрировавший в США юморист отреагировал на шутки коллег. В частности, он обратился к Дорохову и Мусагалиеву, которых осудил за поездку в Донбасс.

«Наличие подобных видео только показывает, что внутри вас есть сомнения в правильности выбора. Безопасных тем для юмора у вас не так много. Значит, есть боль о том, что вы не можете согласиться с происходящим, но и протестовать вы тоже не можете», — написал он на своей странице в соцсети, отметив, что преодолел период безденежья и теперь живет в США лучше, чем до переезда из России.

