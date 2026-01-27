После 18:00 — рот на замок. Полина Гагарина экстремально теряет вес

Певица Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах, фото с райского острова она выкладывает в своих соцсетях. Поклонники артистки отметили, что она еще больше похудела. Что на самом деле происходит с исполнительницей, при чем тут новая любовь — выяснил NEWS.ru.

Как Гагарина была «пышкой» в 16 лет

В 2003 году Гагарина участвовала в телевизионном музыкальном шоу «Фабрика звезд». Ей было 16 лет. Певица вспоминает, что тогда считала свою пухлую фигуру совершенно нормальной, не испытывала из-за веса никаких комплексов. Переживания по этому поводу пришли только после родов. «Ну такая [я была в 16 лет] пухленькая девочка... Когда я забеременела в 19 лет, сверху на жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов. Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: „Я так выглядеть не хочу“», — делилась Полина в одном из подкастов.

В 2010 году она развелась с первым мужем — актером Петром Кисловым. По ее словам, он был слишком вспыльчивым. На некоторое время Гагарина пропала из публичного пространства. В 2012 году она вернулась с хитом «Спектакль окончен» и в новом образе постройневшей блондинки. Песня сразу ворвалась в топы чартов и завоевала популярность публики.

В 2014 году артистка вышла замуж за светского фотографа Дмитрия Исхакова. Рядом с ним она еще больше постройнела. Даже родив в 2017 году дочь Мию, сумела быстро привести себя в хорошую физическую форму. В 2020 году она развелась с Исхаковым. Ни сама Гагарина, ни Исхаков этот разрыв никак не комментировали.

Три года спустя поклонники узнали о «служебном романе» Полины: она якобы начала встречаться с танцором из своего коллектива Стасом Миковым. С Миковым и детьми — сыном Андреем и дочерью Мией — артистка сейчас и отдыхает на Мальдивах.

Полина Гагарина в 2007 году Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Фанаты исполнительницы замечают, что с каждым новым мужчиной она худеет все больше. Сама артистка заявляет об отсутствии расстройства пищевого поведения и говорит, что вес теряет от больших физических нагрузок — занимается спортом. Кроме того, по ее словам, не употребляет мучного и жареного. Питается в основном легкими низкокалорийными салатами, ест много овощей, в том числе на пару, злаки. Но иногда, по ее словам, может позволить себе бургер.

После 18:00 «закрывает рот на замок», не позволяя ни крошки, придерживается трехдневных монодиет: первый день — рис, второй — отварная грудка, третий — овощи.

Может ли Гагарина быть зациклена на похудении

Психолог Оксана Митрофанова в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что худоба Гагариной может являться следованием модным трендам на подсушенное тело с кубиками пресса. Гагарина боится набрать даже несколько лишних килограммов: ей кажется, что «пухленькой» станет никому не интересной, предположила эксперт.

«Стоит вспомнить, какой она была во времена „Фабрики звезд“ — этакая пышечка. Тогда у нее не было особой популярности. Известность пришла, когда Полина похудела. В результате этого у нее могла сформироваться некая логическая цепочка. Она, возможно, считает, что публика и поклонники-мужчины любят ее именно за худобу, что без худенького тела не было бы такой популярности. По такой логике, видимо, она полагает, что вес и популярность нужно удержать любой ценой», — полагает Митрофанова.

Есть ли у Гагариной расстройство

Нутрициолог Лера Лавски выразила мнение в беседе с NEWS.ru, что не видит симптомов истощения у Гагариной, у нее «подсушенное» и подтянутое тело. Вместе с тем, по мнению специалиста, нездоровая зацикленность на похудении у Гагариной, вероятно, все-таки имеется.

«У нее нет РПП (расстройства пищевого поведения) хотя бы уже потому, что позволяет себе иногда бургер. Девушки с расстройством пищевого поведения никогда не купят себе такое. Также я не вижу у Гагариной использования модного препарата для похудения — у Полины есть мышцы и нет выраженной „усталой худобы“. При этом, на мой взгляд, присутствует нездоровый контроль питания, поддерживаемый страхом скатиться в лишний вес», — сказала нутрициолог.

Лавски предположила, что Полина ранее могла страдать РПП, теперь же контролирует свое питание.

