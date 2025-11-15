Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина возобновила отношения с танцором Стасом Миковым, с которым рассталась ранее. Что об этом известно, в каком особняке живет артистка, сколько получает за выступления?

Личная жизнь и особняк за 500 млн

KP.RU со ссылкой на источники пишет, что Гагарина и Миков проживают в особняке примерно за 500 млн рублей. Сама артистка пока не прокомментировала данную информацию.

Воссоединившись с певицей, Миков снова начал активно вести свои соцсети и выкладывать кадры с общих концертов с Гагариной. За это время, как пишет издание, избранник артистки решил попробовать себя в качестве шамана-целителя. Танцор записывает подкасты, где рассуждает о здоровье и психотерапии.

В материале говорится, что знаменитость проживает в жилом комплексе «Риверсайд» на Новой Риге. По словам эксперта по элитной недвижимости Алены Радыш, особняк в этом районе стоит баснословных денег.

Главная особенность поселка — приватность и высокий уровень безопасности. Дом артистки насчитывает три этажа. Там располагаются прачечная, спа-зона, гостиная, гардеробная, детские и гостевые комнаты.

«Площадь дома Полины — 960 кв. м. Особняк расположен на участке в 44 сотки. У Гагариной только один участок с видом на реку стоит 300 млн рублей. А сам дом Полины стоит более $6 млн (480 млн рублей. — NEWS.ru). Не меньше! Это просторное статусное поместье, где найдется место всем членам семьи», — сказала эксперт.

Что известно о гонорарах Гагариной

Продюсер Павел Рудченко заявил, что Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса.

«Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 млн рублей», — отметил эксперт.

По словам Рудченко, сейчас российские исполнители активно используют ситуацию, сложившуюся из-за отъезда некоторых их коллег за границу. Он добавил, что на фоне этого гонорары тех, кто остался в России, увеличились в два-три раза.

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы», — высказался он.

В июле Виталий Бородин, глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией, предложил повысить налоги на гонорары артистов, которые они получают в рамках патриотических концертов в поддержку СВО. Или же урезать часть этих гонораров.

«Эту инициативу мы готовим на имя депутата Госдумы Вячеслава Володина. Мы считаем, что сейчас, когда идет СВО, то, что Полина Гагарина получает за четыре песни 23 млн, SHAMAN — 16 млн, немыслимо. Лучше часть этих денег отправить на помощь ребятам на СВО. Много чего сейчас нужно на фронте. Также на помощь семьям, пострадавшим на СВО. Почему огромные суммы тратятся из бюджета города, налогоплательщиков на артистов? Должна быть справедливость», — сказал Бородин NEWS.ru.

