Российский военный ликвидировал солдат ВСУ одним пинком

Российский военный ликвидировал противника в ходе боев за Красноармейск его же гранатой, рассказал разведчик Мустафа Гагиев. Боец не растерялся и пнул обратно брошенную в него гранату, передает ТАСС.

По словам Гагиева, он обнаружил двух скрывающихся в укрепленной позиции украинских военных и предложил им сдаться. В ответ один из противников бросил гранату, похожую на американскую Ф-1. Та ударилась о его ногу.

Если бы она не ударилась, я ее, может быть, даже и не заметил бы. Я ее пнул обратно к нему, и она у него взорвалась, — рассказал военнослужащий.

После взрыва началась перестрелка, во время которой в ход пошли и беспилотники, но противник, по словам разведчика, был уничтожен.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие успешно использовали раскаленный асфальт для маскировки в районе Красноармейска. По словам бойца Тельмана Уралбаева, его подразделение передвигалось в ночное время, практически не скрываясь. Высокая температура асфальта, нагретого за день, делала бойцов невидимыми для тепловизоров вражеских беспилотников.