Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 12:07

Бойцы ВС России перехитрили ВСУ, слившись с асфальтом

Боец Уралбаев: ВС России слились с нагретым асфальтом и стали незаметны для ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российские военнослужащие успешно использовали раскаленный асфальт для маскировки в районе Красноармейска, сообщил боец Вооруженных сил РФ Тельман Уралбаев. Как передает Минобороны, подразделение передвигалось в ночное время, практически не скрываясь. Высокая температура асфальта, нагретого за день, делала бойцов невидимыми для тепловизоров вражеских беспилотников.

Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо, без антидронового одеяла, выходил просто на дорогу, сливался с ней и шел, смело шел, — сказал военный.

Ранее немецкие журналисты писали, что освобождение Красноармейска войсками России стало новым тяжелым поражением для украинской армии. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность ВСУ остановить наступление российских сил. Освобождение города может ознаменовать начало продвижения российской армии в направлении Днепропетровской области, что позволит перерезать логистические маршруты ВСУ, ведущие к соседнему Димитрову.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что Красноармейск полностью освобожден, что подтверждается российскими флагами по всему городу. Он также поделился соответствующими кадрами. По его мнению, именно такое доминирование на поле боя позволяет России вести переговоры с позиции силы, а не искать компромиссы.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Красноармейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина пообещала выступить с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой «Моссада» стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Избивший пенсионерку курьер оказался в психбольнице
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.