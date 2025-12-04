Бойцы ВС России перехитрили ВСУ, слившись с асфальтом Боец Уралбаев: ВС России слились с нагретым асфальтом и стали незаметны для ВСУ

Российские военнослужащие успешно использовали раскаленный асфальт для маскировки в районе Красноармейска, сообщил боец Вооруженных сил РФ Тельман Уралбаев. Как передает Минобороны, подразделение передвигалось в ночное время, практически не скрываясь. Высокая температура асфальта, нагретого за день, делала бойцов невидимыми для тепловизоров вражеских беспилотников.

Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо, без антидронового одеяла, выходил просто на дорогу, сливался с ней и шел, смело шел, — сказал военный.

Ранее немецкие журналисты писали, что освобождение Красноармейска войсками России стало новым тяжелым поражением для украинской армии. Сложившаяся ситуация демонстрирует неспособность ВСУ остановить наступление российских сил. Освобождение города может ознаменовать начало продвижения российской армии в направлении Днепропетровской области, что позволит перерезать логистические маршруты ВСУ, ведущие к соседнему Димитрову.

До этого военкор Александр Коц сообщил, что Красноармейск полностью освобожден, что подтверждается российскими флагами по всему городу. Он также поделился соответствующими кадрами. По его мнению, именно такое доминирование на поле боя позволяет России вести переговоры с позиции силы, а не искать компромиссы.