Кадры с российскими флагами по всему Красноармейску показали в Сети

Кадры с российскими флагами по всему Красноармейску показали в Сети Коц поделился кадрами с российскими флагами по всему Красноармейску

Российские военнослужащие полностью освободили Красноармейск, о чем свидетельствуют российские флаги по всему городу, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, поделившись кадрами объективного контроля. По его мнению, именно это доминирование позволяет России вести переговоры с позиции силы, а не идти на компромиссы.

Российские бойцы демонстрируют уверенный контроль территории в разных частях города. Именно благодаря им Россия получила возможность не вести компромиссный диалог, а диктовать свои условия с позиции силы, — написал журналист.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. По его словам, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов информировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Кроме того, Коц заявил, что после освобождения Красноармейска открывается возможность для наступления ВС РФ на Доброполье. По его оценке, это создает путь к линии Дружковка — Краматорск — Славянск с западного направления, где украинская армия не возводила оборонительных рубежей.