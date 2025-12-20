Новый год-2026
Боец рассказал, как ВСУ впустую потратили время и силы в Красноармейске

РИА Новости: ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска

Освобожденный российскими войсками группировки войск «Центр» Красноармейск Освобожденный российскими войсками группировки войск «Центр» Красноармейск Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Бойцы ВСУ валили деревья и наспех сооружали из них баррикады на улицах Красноармейска, чтобы замедлить продвижение российской армии в городе, рассказал разведчик группировки «Центр» с позывным Шуба. По его словам, которые передает РИА Новости, противник думал, что ВС РФ будет наступать на технике и она застрянет в завалах, но на штурм пошла пехота и все усилия ВСУ провалились.

Противник думал, что мы будем заезжать на технике, она застрянет среди завалов, и ее сожгут противотанковыми комплексами. Но мы поступили хитрее и штурмовали пехотой. В итоге все баррикады противника оказались бесполезны, — сообщил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России и власти республики начали гуманитарную операцию в Красноармейске и в южной части Димитрова (Мирнограда). По его словам, идет эвакуация мирных граждан, «потихонечку движутся» не только тыловые подразделения и другие службы. При этом из Димитрова пока тяжело вывозить людей.

До этого Кимаковский рассказал, что попытка украинских спецподразделений провести операцию в районе Красноармейска завершилась полным провалом всего за 20 минут. По его словам, группа даже не смогла приблизиться к городской черте, будучи быстро обнаруженной и уничтоженной. Украинская сторона потеряла в ходе операции не менее 20 военнослужащих.

