Проще шубы и мимозы: салат «Апельсинка» — яркое дополнение новогоднего стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Апельсинка» станет ярким дополнением к новогоднему столу, а готовится проще шубы и мимозы. Это не только красиво, но и очень вкусно!

Салат получается насыщенным и гармоничным: сытные картофель и курица, пикантные огурцы и лук, сладковатая морковь.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины (натереть), 300 г отварного куриного филе (мелко нарезать), луковица (нарезать полукольцами и замариновать в уксусе с сахаром), 3 соленых огурца (натереть), 2 отварные моркови (натереть), майонез. На большое плоское блюдо выкладывайте слои в форме полукруга, каждый слой промазывайте майонезом: 1 — картофель, 2 — курица, 3 — маринованный лук, 4 — соленые огурцы. Верхний слой полностью покройте тертой вареной морковью, формируя ровную поверхность «дольки». Из майонеза нарисуйте тонкие белые прожилки. Дайте салату пропитаться 2-3 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Селедка под зеленой шубой»: классика в новой интерпретации.

