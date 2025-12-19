Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:28

Готовлю шоколадный пирог на сковороде — нежный десерт с молочной пропиткой и глазурью за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весь секрет невероятной мягкости этого пирога — в молочной пропитке. Горячий, только что испеченный пирог впитывает молоко как губка, становясь сочным и нежным, а шоколадная глазурь сверху довершает этот десертный шедевр.

В миске смешиваю 70 мл подсолнечного масла, 1 яйцо, 150 г сахара и ванилин. Вливаю 130 мл молока и тщательно перемешиваю. Добавляю 150 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 10 г разрыхлителя. Замешиваю однородное тесто консистенции густой сметаны.

Переливаю тесто в смазанную маслом сковороду с толстым дном. Накрываю крышкой и выпекаю на самом медленном огне 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовый горячий пирог равномерно прокалываю вилкой и поливаю 100 мл молока для пропитки.

80 г шоколада растапливаю на водяной бане или в микроволновке и поливаю пирог сверху. Даю постоять 10–15 минут, чтобы глазурь немного застыла, и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Общество
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью
Общество
Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью
Проще шубы и мимозы: салат «Апельсинка» — яркое дополнение новогоднего стола
Общество
Проще шубы и мимозы: салат «Апельсинка» — яркое дополнение новогоднего стола
Корзиночки из теста фило с шоколадным кремом: десерт на каждый день и праздники — ничего трудного
Общество
Корзиночки из теста фило с шоколадным кремом: десерт на каждый день и праздники — ничего трудного
еда
рецепты
шоколад
пироги
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.