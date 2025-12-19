Готовлю шоколадный пирог на сковороде — нежный десерт с молочной пропиткой и глазурью за 20 минут

Весь секрет невероятной мягкости этого пирога — в молочной пропитке. Горячий, только что испеченный пирог впитывает молоко как губка, становясь сочным и нежным, а шоколадная глазурь сверху довершает этот десертный шедевр.

В миске смешиваю 70 мл подсолнечного масла, 1 яйцо, 150 г сахара и ванилин. Вливаю 130 мл молока и тщательно перемешиваю. Добавляю 150 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 10 г разрыхлителя. Замешиваю однородное тесто консистенции густой сметаны.

Переливаю тесто в смазанную маслом сковороду с толстым дном. Накрываю крышкой и выпекаю на самом медленном огне 25–30 минут до сухой зубочистки. Готовый горячий пирог равномерно прокалываю вилкой и поливаю 100 мл молока для пропитки.

80 г шоколада растапливаю на водяной бане или в микроволновке и поливаю пирог сверху. Даю постоять 10–15 минут, чтобы глазурь немного застыла, и подаю.

