У всех на Новый год мясо, а у меня это чудо: котлеты под обалденной шапкой — в восторге даже скептики

Котлеты с ананасом и сырной шапкой — идеальный способ удивить гостей и порадовать семью необычным, но гармоничным вкусом. Главный секрет блюда — воздушная, слегка хрустящая «шапочка» из смеси сыра гауда, майонеза и яйца, которая в духовке превращается в золотистую ароматную корочку. Вкус котлет одновременно свежий, сытный и по-настоящему праздничный, что делает их отличным выбором для ужина или торжества.

Для приготовления нужны: 1,2 кг свино-говяжьего фарша, 10–12 колец консервированного ананаса, 200 г сыра гауда, 250–300 г майонеза, 1 яйцо, соль, свежемолотый чёрный перец и любимые приправы.

Фарш приправляют, делят на порции по 100–120 г и формируют плоские котлеты. На каждую кладут кольцо ананаса, сверху выкладывают сырную смесь из тёртого сыра, майонеза и яйца. Запекают в духовке при 180–200°C 20–25 минут до золотистой шапки и готовности котлет. Подают горячими, сразу радуя ароматом и красивой праздничной подачей.

