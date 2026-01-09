Пачка фарша и кефир — готовим гору ленивых беляшей за 20 минут

Если хочется домашних беляшей, а возиться с тестом и лепкой нет ни времени, ни желания, этот рецепт — настоящая находка. Ленивые беляши получаются пышными, румяными и очень сочными внутри. Всё смешивается быстро, жарится просто, а со стола исчезает мгновенно.

Ингредиенты. Для теста: кефир — 2 стакана, сода — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., мука — до густоты теста, как на оладьи. Для начинки: мясной фарш — 400–500 г, лук — 1 шт., чеснок — 1–2 зубчика, соль и перец — по вкусу, по желанию зелёный лук и свежая зелень.

Приготовление. Кефир слегка подогрейте до тёплого состояния (около 30 °C), добавьте соду и перемешайте. Всыпьте соль и сахар, снова перемешайте и оставьте на минуту. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто средней густоты — оно должно напоминать густую домашнюю сметану. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, чесноком, солью и перцем. При желании добавьте зелень. В сковороде разогрейте растительное масло слоем 0,5–1 см. Ложкой выложите порцию теста, сверху — фарш, затем накройте ещё небольшим количеством теста, оставляя маленькие отверстия. Делайте всё быстро. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте беляши горячими — со сметаной, соусом или просто так. Простое блюдо, которое всегда получается и радует всю семью.

