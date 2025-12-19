Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:03

Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году

Финансист Балынин: семейные выплаты получат нуждающиеся семьи с двумя детьми

Родители с детьми гуляют в парке Родители с детьми гуляют в парке Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рассчитывать на семейные выплаты в 2026 году смогут семьи с двумя детьми, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточных минимумов на душу населения, рассказал «Финансам Mail» доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Он подчеркнул, что для получения вычета должны работать оба родителя.

Ежегодная семейная выплата — на мой взгляд, это важный компонент системы социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Она будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей, — рассказал Балынин.

Финансист отметил, что расчет размера выплат зависит от региональной специфики. По его словам, подать заявление на получение выплат можно будет с помощью портала «Госуслуги», лично в Социальном фонде России или МФЦ.

Ранее Балынин рассказал, что с 2026 года российские семьи смогут получать ежегодную выплату в размере до 88 тыс. рублей. По его словам, право на выплату получат родители с доходом не выше 1,5 прожиточных минимума на человека, при этом можно будет вернуть 50% и более от уплаченного налога.

выплаты
семьи
финансисты
дети
