19 декабря 2025 в 14:18

Организатор покушения на убийство Соловьева услышал приговор

Организатор покушения на убийство Соловьева Пронский приговорен к пожизненному

Андрей Пронский Андрей Пронский Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Главного организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского приговорили к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд. Первые 10 лет мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.

Суд постановил признать Пронского виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, — говорится в сообщении.

Остальную часть наказания колючевой фигурант уголовного дела будет отбывать в колонии особого режима. Кроме того, Пронскому выписали штраф в размере 1 млн рублей. В рамках прений гособвинитель отметил «исключительную опасность» россиянина для общества.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева планировали после совершения преступления вступить в «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Бывший сокамерник одного из подсудимых рассказал, что заказ на убийство им поступил с Украины, где у организатора «много знакомых».

До этого Военный суд признал обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Василия Стрижакова невменяемым. Он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Мужчину поместили в специализированное учреждение с усиленным наблюдением.

