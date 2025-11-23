Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:19

Стало известно, куда хотели сбежать готовившие покушение на Соловьева

Обвиняемые в подготовке покушения на Соловьева планировали вступить в «Азов»

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обвиняемые в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева планировали после совершения преступления вступить в «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости со ссылкой на показания свидетеля по делу. По информации источника, бывший сокамерник одного из подсудимых рассказал, что заказ на убийство им поступил с Украины, где у организатора «много знакомых».

В материале говорится, что обвиняемые планировали подорвать автомобиль Соловьева, после чего бежать, предварительно заказав в даркнете украинские паспорта для всех участников группы. По данным следствия, на Украине фигуранты дела рассматривали для вступления не только «Азов», но и другую террористическую организацию.

На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

Во время обысков в апреле 2022 года у фигурантов дела были изъяты самодельные взрывчатые вещества, граната, обрез, кустарные пистолеты и более тысячи патронов. Группа под руководством Пронского также занималась поджогами военкоматов в Москве, Подмосковье и Тверской области.

Ранее суд признал обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Василия Стрижакова невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение с усиленным наблюдением.

