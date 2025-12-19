Российского туриста погрузили в кому в Египте и лишили паспорта

Российского туриста лишили загранпаспорта из-за задолженности в $9 тыс. (около 719 тыс. рублей) после лечения в больнице Египта, пишет портал TourDom.ru. Документ у 48-летнего Леонида забрали до полной оплаты счета.

Меня отвезли в Sharm international hospital, определили в палату. Потом вкололи снотворное, и я очнулся лишь через двое суток на аппарате ИВЛ. Все это время провел в медикаментозной коме, — поделился Леонид.

Врачи заявили, что диагностировали у пациента стремительный отек легких. В течение нескольких дней ему ставили капельницы и делали ингаляции после чего выписали, забрав загранпаспорт. Сейчас Леонид связался со своей страховой компанией и туроператором, которые изучают ситуацию и запросили все детали госпитализации. Сам турист чувствует себя нормально, принимает выписанные лекарства и даже выходит на пляж.

