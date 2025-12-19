Путин объяснил свою фразу про европейских подсвинков Путин заявил, что под европейскими подсвинками не имел в виду никого конкретного

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, заявил, что не имел в виду никого конкретного, когда говорил о «европейских подсвинках» на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он с улыбкой подчеркнул, что подразумевал «неопределенную группу лиц», передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается определения, оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией и я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности, ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду «в целом» — неопределенную группу лиц, — объяснил Путин.

Ранее президент отмечал, что Запад хотел развала России, начиная боевые действия на Украине. При этом он добавил, что «европейские подсвинки» собирались поживиться на этом, чтобы вернуть себе активы, утраченные в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш.

Также Путин заявлял, что попытка изъятия российских активов в ЕС — это грабеж. Он подчеркнул, что европейские страны стремятся забрать средства России открыто, а не тайно, поэтому такие действия невозможно назвать кражей.