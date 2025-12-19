Новый год-2026
Стало известно, как страны Персидского залива и СНГ развивают сотрудничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудничество между государствами Персидского залива и странами СНГ достигло исторического пика благодаря росту торговли, расширению инвестиций и новым логистическим коридорам. Партнерство трансформируется из простого товарообмена в прочный стратегический альянс.

Отношения России и ОАЭ — наглядный пример такого стратегического сдвига. Партнерство сосредоточено на конкретных проектах: РФ наращивает экспорт высоких технологий — от оборудования для нефтегаза до цифровых решений «Яндекса», фармацевтики и локализации производств.

ОАЭ, в свою очередь, видят в России партнера, особенно в сфере продовольственной безопасности. Сотрудничество активно развивается и в высокотехнологичных областях: интеграция платежных систем, космос и большие данные. Значительный вклад вносят эмиратские инвестиции. Рост турпотока обеспечивает транспортная доступность — при 200 еженедельных рейсах обсуждаются новые маршруты.

Активность стран ССАГПЗ в СНГ выходит за рамки отношений с Россией. Страны Персидского залива целенаправленно укрепляют партнерство с ключевыми транзитными государствами, особенно в Центральной Азии. Торговля между ССАГПЗ и Центральной Азией с 2020 года выросла более чем вчетверо, достигнув $3,3 млрд в 2024 году. Сотрудничество переросло в инвестиционное партнерство в энергетике, сельском хозяйстве и цифровизации. Аналогичный подход демонстрируется и со странами Кавказа.

Ранее сообщалось, что бизнесмены из России и стран СНГ все чаще выбирают Ближний Восток в качестве площадки для всестороннего развития. В частности, крупные компании и корпорации, например «Татнефть», выбирают этот регион не просто как рынок сбыта, но и удобную платформу для международной торговли, масштабирования и выхода на глобальные цепочки поставок.

