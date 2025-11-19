Metaratings.ru и ВШЭ будут совместно работать со студентами и выпускниками

Metaratings.ru и Высшая Школа Экономики объявили о сотрудничестве и будут совместно работать со студентами и выпускниками, сообщает портал. Договор подписали на ХI Международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента».

Знаем, с каким вниманием в ВШЭ относятся к теме развития спорта и новых технологий. Надеюсь, мы в будущем сможем подхватывать это и развиваться в этих сферах вместе. Будем рады давать возможность студентам ВШЭ практиковаться у нас и становиться лучше, — заявил главный редактор Metaratings.ru Олег Панасюк.

Директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов в свою очередь отметил важность сотрудничества для студентов и обеих сторон. Конференция состоялась в Институте спортивного менеджмента и права.

