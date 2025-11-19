Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 17:50

Metaratings.ru и ВШЭ будут совместно работать со студентами и выпускниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Metaratings.ru и Высшая Школа Экономики объявили о сотрудничестве и будут совместно работать со студентами и выпускниками, сообщает портал. Договор подписали на ХI Международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента».

Знаем, с каким вниманием в ВШЭ относятся к теме развития спорта и новых технологий. Надеюсь, мы в будущем сможем подхватывать это и развиваться в этих сферах вместе. Будем рады давать возможность студентам ВШЭ практиковаться у нас и становиться лучше, — заявил главный редактор Metaratings.ru Олег Панасюк.

Директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов в свою очередь отметил важность сотрудничества для студентов и обеих сторон. Конференция состоялась в Институте спортивного менеджмента и права.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук аккредитации по четырем образовательным программам. Решение касается направлений «Психология», «Менеджмент» и «Социология» на уровнях бакалавриата и «Психологии» на уровне магистратуры.

