Рособрнадзор лишил «Шанинку» ряда учебных программ

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) аккредитации по четырем образовательным программам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Решение касается направлений «Психология», «Менеджмент» и «Социология» на уровнях бакалавриата и «Психологии» на уровне магистратуры

Рособрнадзором издан приказ от 12.11.2025 № 1954 «О лишении государственной аккредитации» <…> по отдельным уровням образования и направлениям подготовки: «Психология» (бакалавриат), «Психология» (магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат), «Социология» (бакалавриат), — говорится в сообщении.

Без аккредитации университет больше не может предоставлять студентам этих программ отсрочку от призыва, проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного образца. При этом в ведомстве подчеркнули, что учредитель Шанинки обязан обеспечить перевод студентов в другие аккредитованные вузы. Совершеннолетние обучающиеся переводятся с их согласия, а за несовершеннолетних такое решение принимают их родители.

