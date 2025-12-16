Новый год-2026
16 декабря 2025 в 15:17

Стало известно, почему российский бизнес выбирает Ближний Восток

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Бизнесмены из России и стран СНГ все чаще выбирают Ближний Восток в качестве площадки для всестороннего развития. В частности, крупные компании и корпорации, например, «Татнефть», выбирают этот регион не просто как рынок сбыта, но и удобную платформу для международной торговли, масштабирования и выхода на глобальные цепочки поставок.

Ближний Восток привлекателен для предпринимателей своей либеральной и комфортной деловой средой, политической стабильностью, а также высокими кредитными рейтингами. Кроме того, страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ, активно проводят диверсификацию экономики. Их национальные программы открывают для иностранных инвесторов новые возможности в несырьевых секторах.

Государства Ближнего Востока — ведущие логистические центры с высокоразвитой инфраструктурой. Их современные порты, аэропорты и ж/д сети позволяют компаниям оптимизировать логистику и использовать территорию в качестве платформы для торговли и реэкспорта на рынки Ближнего Востока, Африки и Азии.

