Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:28

Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Грибомбы хороши в любом виде: как горячее основное блюдо с гарниром, как холодная закуска или даже как начинка для сэндвичей. Их можно приготовить заранее и разогреть — вкус только улучшится.

600 г смешанного птичьего фарша (куриное бедро + куриное филе + индюшиное филе) смешиваю с мелко нарезанной луковицей, яйцом, солью и специями по вкусу. Грибы и сыр нарезаю небольшими кубиками.

Формирую из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю немного грибов и кубик сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратную бомбочку, чтобы начинка осталась внутри. Обваливаю каждую заготовку в панировочных сухарях.

Выкладываю бомбочки на противень с пергаментом и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю горячими с любым гарниром.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Общество
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
Общество
Если залежался сыр, превращаю его в нежную закуску — эти палочки обожает вся семья
Превращаю обычные блины в праздничную закуску — готовлю роллы с рыбой и огурцом: восторг гостей обеспечен
Общество
Превращаю обычные блины в праздничную закуску — готовлю роллы с рыбой и огурцом: восторг гостей обеспечен
Мой секрет пикантных грибов: мариную шампиньоны в соусе с лимоном и чили для яркого вкуса
Общество
Мой секрет пикантных грибов: мариную шампиньоны в соусе с лимоном и чили для яркого вкуса
еда
грибы
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.