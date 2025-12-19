Тефтели и фрикадельки — это скучно! Запекаю сочные грибомбочки с идеальной текстурой на всю семью

Грибомбы хороши в любом виде: как горячее основное блюдо с гарниром, как холодная закуска или даже как начинка для сэндвичей. Их можно приготовить заранее и разогреть — вкус только улучшится.

600 г смешанного птичьего фарша (куриное бедро + куриное филе + индюшиное филе) смешиваю с мелко нарезанной луковицей, яйцом, солью и специями по вкусу. Грибы и сыр нарезаю небольшими кубиками.

Формирую из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю немного грибов и кубик сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратную бомбочку, чтобы начинка осталась внутри. Обваливаю каждую заготовку в панировочных сухарях.

Выкладываю бомбочки на противень с пергаментом и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю горячими с любым гарниром.

