Мелкая скорлупа больше не проблема — простой лайфхак для идеальной яичницы и пышного омлета

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что при разбивании яиц в яичницу или омлет в массу попадают кусочки скорлупы. Попытки выловить их ложкой или вилкой часто оказываются бесполезными, а блюдо теряет аккуратный вид.

Профессиональные повара используют простой прием: смачивают пальцы водой и быстро собирают осколки. Они прилипают к мокрой коже мгновенно, не повреждая желток и не нарушая структуру яйца.

Этот способ подходит для любых яиц — куриных и перепелиных. Чтобы омлет оставался пышным, после приготовления не спешите снимать крышку со сковороды: дайте ему настояться 5–10 минут. Такой маленький трюк экономит время, сохраняет аккуратный вид блюда и делает завтрак по-настоящему приятным.

