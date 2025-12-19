Новый год-2026
19 декабря 2025 в 11:34

Мелкая скорлупа больше не проблема — простой лайфхак для идеальной яичницы и пышного омлета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие хозяйки сталкиваются с тем, что при разбивании яиц в яичницу или омлет в массу попадают кусочки скорлупы. Попытки выловить их ложкой или вилкой часто оказываются бесполезными, а блюдо теряет аккуратный вид.

Профессиональные повара используют простой прием: смачивают пальцы водой и быстро собирают осколки. Они прилипают к мокрой коже мгновенно, не повреждая желток и не нарушая структуру яйца.

Этот способ подходит для любых яиц — куриных и перепелиных. Чтобы омлет оставался пышным, после приготовления не спешите снимать крышку со сковороды: дайте ему настояться 5–10 минут. Такой маленький трюк экономит время, сохраняет аккуратный вид блюда и делает завтрак по-настоящему приятным.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Марина Макарова
М. Макарова
