22 октября 2025 в 13:03

Яичную скорлупу заливаю уксусом — весь ноябрь не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак советских хозяек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ноябре, когда отопление работает на полную мощность и воздух в квартире становится сухим, каждая домохозяйка старается найти способы улучшить микроклимат и облегчить уборку. Одним из необычных, но крайне эффективных методов является использование яичной скорлупы, залитой уксусом. Этот способ помогает не только улучшить состояние воздуха, но и облегчить решение бытовых проблем, таких как удаление пятен и осветление кухонных поверхностей.

Для этого способа вам понадобятся всего два ингредиента: яичная скорлупа и уксус. Важно использовать натуральный уксус — яблочный или винный. На одну скорлупу яиц потребуется 100 мл уксуса. Сначала промойте скорлупу под водой и тщательно высушите, а затем аккуратно разложите её в стеклянной банке. После этого залейте скорлупу уксусом и плотно закройте банку крышкой. Дайте настояться в течение 2–3 дней в тёмном месте.

Когда настой будет готов, полученной жидкостью можно пользоваться для различных нужд по дому. Например, средство идеально подходит для удаления жира и налёта с кухонных поверхностей, особенно на плитах и раковинах. Также этот настой помогает избавиться от неприятных запахов в холодильнике и на кухне. Уксусный раствор с яичной скорлупой можно использовать как универсальное средство для дезинфекции и даже улучшения качества воды при поливе.

Ранее мы рассказывали, зачем бросать в унитаз лавровый лист. Гениальный лайфхак хозяек.

яйца
дом
кухня
скорлупа
чистота
домохозяйки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
