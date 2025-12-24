Яйца по-шотландски к Новому году: хрустящая мясная закуска, которая завоюет внимание гостей

Эта закуска — безупречное сочетание текстур и температур. Хрустящая золотистая корочка из фарша и панировки скрывает сочное ароматное мясо, а внутри таится сюрприз — нежное яйцо с жидким или кремообразным желтком. Настоящий хит любого фуршета.

Говяжий фарш (400 г) смешиваю с вустерским соусом (1 ст. л.), горчицей (1 ст. л.), солью (0,5 ч. л.), сушеным чесноком, смесью перцев и паприкой (по 0,5 ч. л. каждого). Массу хорошо вымешиваю. Семь яиц отвариваю всмятку ровно 6 минут, затем сразу опускаю в ледяную воду, чищу и обсушиваю. Очищенные яйца обваливаю в муке. Каждое яйцо полностью облепляю подготовленным фаршем, формируя ровный плотный слой. Затем каждую заготовку панирую по классической схеме: обваливаю в муке (100 г), окунаю во взбитые яйца (2 шт.) и покрываю слоем панировочных сухарей (150 г). Разогреваю в сковороде достаточное количество подсолнечного масла. Обжариваю яйца по-шотландски на среднем огне со всех сторон до глубокой золотистой корочки, примерно 8–10 минут, чтобы фарш хорошо прожарился. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми, разрезав пополам, чтобы показать жидкий желток.

