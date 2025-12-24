Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:41

Яйца по-шотландски к Новому году: хрустящая мясная закуска, которая завоюет внимание гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска — безупречное сочетание текстур и температур. Хрустящая золотистая корочка из фарша и панировки скрывает сочное ароматное мясо, а внутри таится сюрприз — нежное яйцо с жидким или кремообразным желтком. Настоящий хит любого фуршета.

Говяжий фарш (400 г) смешиваю с вустерским соусом (1 ст. л.), горчицей (1 ст. л.), солью (0,5 ч. л.), сушеным чесноком, смесью перцев и паприкой (по 0,5 ч. л. каждого). Массу хорошо вымешиваю. Семь яиц отвариваю всмятку ровно 6 минут, затем сразу опускаю в ледяную воду, чищу и обсушиваю. Очищенные яйца обваливаю в муке. Каждое яйцо полностью облепляю подготовленным фаршем, формируя ровный плотный слой. Затем каждую заготовку панирую по классической схеме: обваливаю в муке (100 г), окунаю во взбитые яйца (2 шт.) и покрываю слоем панировочных сухарей (150 г). Разогреваю в сковороде достаточное количество подсолнечного масла. Обжариваю яйца по-шотландски на среднем огне со всех сторон до глубокой золотистой корочки, примерно 8–10 минут, чтобы фарш хорошо прожарился. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми, разрезав пополам, чтобы показать жидкий желток.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
Общество
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
Не поддавайтесь панике, когда нет времени готовить: идеальная закуска за 15 минут — горячие тарталетки с колбасой и сыром
Общество
Не поддавайтесь панике, когда нет времени готовить: идеальная закуска за 15 минут — горячие тарталетки с колбасой и сыром
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
Общество
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
Мимоза без картошки и моркови: легкий вариант любимого салата, который на празднике исчезает первым
Общество
Мимоза без картошки и моркови: легкий вариант любимого салата, который на празднике исчезает первым
Сырники — это скучно. Привезла рецепт из Сицилии: творожное чудо с абрикосовым соусом
Общество
Сырники — это скучно. Привезла рецепт из Сицилии: творожное чудо с абрикосовым соусом
еда
рецепты
закуски
мясо
яйца
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевод «королевы марафонов» замедлил работу исправительной колонии
В Госдуме высказались о гибели сотрудников ДПС в Москве
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.