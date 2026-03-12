Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:30

На Пасху делаю яйца в «кружевах»: основное украшение стола готовлю только так — получается нежно и стильно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Пасху делаю яйца в «кружевах»: основное украшение стола готовлю только так — нежно, благородно и очень стильно. Этот способ окрашивания с помощью обычных бумажных салфеток превращает яйца в изящные винтажные аксессуары.

Вам понадобятся белые вареные яйца, красивая бумажная салфетка с ажурным рисунком (обычно берут верхний слой), яичный белок или крахмальный клейстер для фиксации, а также пищевой краситель любого нежного оттенка — розовый, сиреневый, голубой или зеленый.

Аккуратно отделите от салфетки самый тонкий верхний слой с рисунком. Вырежьте небольшие фрагменты кружева или целые мотивы, которые хотите перенести на яйцо. Приложите кусочек салфетки к яйцу и с помощью кисточки, смоченной в белке или клейстере, приклейте его, стараясь разгладить все складочки. Важно, чтобы рисунок плотно прилегал к скорлупе.

Теперь опустите яйцо с приклеенной салфеткой в стакан с красителем и подержите несколько минут. Бумага впитает цвет, но рисунок под салфеткой останется светлым. Когда яйцо высохнет, аккуратно смойте остатки салфетки под струей воды, слегка потерев пальцем — проявится белый кружевной узор на цветном фоне.

Чтобы кружево засияло, готовые яйца можно слегка смазать растительным маслом. Получается невероятно нежный, благородный декор, который выглядит стильно и дорого, как винтажная открытка. Такие яйца точно станут главным украшением пасхального стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
рецепты
советы
Пасха
яйца
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.