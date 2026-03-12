На Пасху делаю яйца в «кружевах»: основное украшение стола готовлю только так — получается нежно и стильно

На Пасху делаю яйца в «кружевах»: основное украшение стола готовлю только так — получается нежно и стильно

На Пасху делаю яйца в «кружевах»: основное украшение стола готовлю только так — нежно, благородно и очень стильно. Этот способ окрашивания с помощью обычных бумажных салфеток превращает яйца в изящные винтажные аксессуары.

Вам понадобятся белые вареные яйца, красивая бумажная салфетка с ажурным рисунком (обычно берут верхний слой), яичный белок или крахмальный клейстер для фиксации, а также пищевой краситель любого нежного оттенка — розовый, сиреневый, голубой или зеленый.

Аккуратно отделите от салфетки самый тонкий верхний слой с рисунком. Вырежьте небольшие фрагменты кружева или целые мотивы, которые хотите перенести на яйцо. Приложите кусочек салфетки к яйцу и с помощью кисточки, смоченной в белке или клейстере, приклейте его, стараясь разгладить все складочки. Важно, чтобы рисунок плотно прилегал к скорлупе.

Теперь опустите яйцо с приклеенной салфеткой в стакан с красителем и подержите несколько минут. Бумага впитает цвет, но рисунок под салфеткой останется светлым. Когда яйцо высохнет, аккуратно смойте остатки салфетки под струей воды, слегка потерев пальцем — проявится белый кружевной узор на цветном фоне.

Чтобы кружево засияло, готовые яйца можно слегка смазать растительным маслом. Получается невероятно нежный, благородный декор, который выглядит стильно и дорого, как винтажная открытка. Такие яйца точно станут главным украшением пасхального стола.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.