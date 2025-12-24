Патрушев рассказал, к чему ведет военная активность НАТО в Арктике

Военная активность НАТО в Арктике может привести к конфликтам в регионе, заявил помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он отметил, что политическая напряженность там увеличивается, передает ТАСС.

Военная активность стран — членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе, — сказал Патрушев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ готова сотрудничать с США в Арктике. В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев отметил, что западные страны усиливают военное присутствие в Арктике и предпринимают шаги, направленные на ограничение экономической деятельности России в регионе.

До этого статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский рассказал, что Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов. Он отметил, что на сегодняшний день в этом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.