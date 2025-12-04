Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. новых рабочих мест

Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов, заявил статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский на пресс-конференции, посвященной вопросам развития Арктики. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на сегодняшний день в Арктическом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

Басанский отметил, что Россия создала на территории Арктики один из самых крупных преференциальных режимов, который объединяет 349 резидентов. Общий объем запланированных инвестиций составляет 6,3 трлн рублей, из них уже вложено 850 млрд рублей.

По объему тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тыс. новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тыс. рабочих мест, — отметил он.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.