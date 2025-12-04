Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:48

Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. новых рабочих мест

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов, заявил статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский на пресс-конференции, посвященной вопросам развития Арктики. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на сегодняшний день в Арктическом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

Басанский отметил, что Россия создала на территории Арктики один из самых крупных преференциальных режимов, который объединяет 349 резидентов. Общий объем запланированных инвестиций составляет 6,3 трлн рублей, из них уже вложено 850 млрд рублей.

По объему тех инвестиционных проектов, которые есть в Арктике, у нас в планах создать 50 тыс. новых рабочих мест. Сегодня создана уже 21 тыс. рабочих мест, — отметил он.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.

Арктика
рабочие места
инвестиции
проекты
Замира Евтых
З. Евтых
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он заявил»: Путин напомнил об одном обещании Зеленского
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.