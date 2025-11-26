Чибис раскрыл план привлечения инвестиций в арктические проекты России

Для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире Радио РБК. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.

По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству, — сказал Чибис.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области заявил об усилении международной конкуренции за Арктику. По его информации, даже страны, географически удаленные от данного региона, проявляют к нему активный интерес.

Кроме того, глава РФ в ходе церемонии закладки ледокола «Сталинград» заявил о необходимости последовательного укрепления позиций страны в Арктике. Путин также подчеркнул важность формирования транспортного арктического коридора, связывающего Санкт-Петербург и Владивосток.