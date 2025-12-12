Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 14:29

Песков раскрыл, в чем Росатом занимает мировое лидерство

Песков: Росатом строит самое большое число блоков во всем мире

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская госкорпорация «Росатом» остается мировым лидером по возведению атомных энергоблоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что компания продолжит это делать, передает РИА Новости.

Очень много крупных проектов на повестке дня <…> Росатом как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это делать, — сказал Песков.

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Росатом достиг договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

До этого глава Росатома заявил, что Россия рассматривает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС. По его словам, правительство страны не исключает возможности взаимодействия с мировым сообществом и в вопросе энергии с Украины.

Россия
Росатом
Дмитрий Песков
госкорпорации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цискаридзе призвал прописать в ТК понятие рабочего времени артистов
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.