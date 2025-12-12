Песков раскрыл, в чем Росатом занимает мировое лидерство Песков: Росатом строит самое большое число блоков во всем мире

Российская госкорпорация «Росатом» остается мировым лидером по возведению атомных энергоблоков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что компания продолжит это делать, передает РИА Новости.

Очень много крупных проектов на повестке дня <…> Росатом как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество блоков по всему миру, она способна это делать, — сказал Песков.

Ранее генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Росатом достиг договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

До этого глава Росатома заявил, что Россия рассматривает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС. По его словам, правительство страны не исключает возможности взаимодействия с мировым сообществом и в вопросе энергии с Украины.