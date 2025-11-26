Росатом раскрыл дальнейшую судьбу ЗАЭС

Россия рассматривает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту Life Александру Юнашеву. По его словам, правительство страны не исключает взаимодействия с мировым сообществом и в вопросе энергии с Украины.

Руководство страны не исключает возможность использования электроэнергии Украины в формате международного сотрудничества, собственно вообще не исключаем международного сотрудничества, — сказал Лихачев.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Москве и Киеву в рамках возможного мирного соглашения необходимо достичь договоренностей о совместной эксплуатации Запорожской АЭС. По его словам, безопасное использование атомной станции невозможно в условиях, когда на противоположном берегу реки находятся противоборствующие стороны.

Позже он заявил, что кризис на Украине представляет основную угрозу для глобальной ядерной безопасности. Он акцентировал, что данный риск усиливается параллельно с эскалацией военных действий.