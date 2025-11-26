День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:33

Росатом раскрыл дальнейшую судьбу ЗАЭС

Росатом: Россия не исключает международного сотрудничества по Запорожской АЭС

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия рассматривает возможность международного сотрудничества по использованию электроэнергии Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту Life Александру Юнашеву. По его словам, правительство страны не исключает взаимодействия с мировым сообществом и в вопросе энергии с Украины.

Руководство страны не исключает возможность использования электроэнергии Украины в формате международного сотрудничества, собственно вообще не исключаем международного сотрудничества, — сказал Лихачев.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что Москве и Киеву в рамках возможного мирного соглашения необходимо достичь договоренностей о совместной эксплуатации Запорожской АЭС. По его словам, безопасное использование атомной станции невозможно в условиях, когда на противоположном берегу реки находятся противоборствующие стороны.

Позже он заявил, что кризис на Украине представляет основную угрозу для глобальной ядерной безопасности. Он акцентировал, что данный риск усиливается параллельно с эскалацией военных действий.

Росатом
Алексей Лихачев
ЗАЭС
Запорожье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
В Госдуме напомнили об уплате ряда налогов
Королевская семья Британии: новости, Кейт и Уильяму понадобился психолог
Профессор предупредил об опасности выбросов пепла вулканов на Камчатке
«Столько доброты и желания помочь»: актриса Корниенко о характере Шарыкиной
В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой
Топ-5 аккумуляторных шуруповертов: рейтинг самых надежных моделей
Пенсионер обварился в луже с кипятком и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.