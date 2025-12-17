Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:13

Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию

Онищенко заявил о риске пандемии после возвращения 300 тыс. россиян из-за рубежа

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Привезти в Россию новые вирусы, которые приведут к пандемии, могут не мигранты, а сами россияне, вернувшиеся с новогодних каникул из других стран, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на тему безопасности стран ЕАЭС, он напомнил, что скорость распространения вирусов в современном мире напрямую зависит от развития транспортной логистики, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда не было паровозов, грипп у нас был каждый год, и его никто не замечал. Когда появились паровозы, появилась первая пандемия испанки, — напомнил академик.

По прогнозам академика, только на следующей неделе границы РФ пересекут около 300 тыс. соотечественников, отправляющихся на отдых. Те рискуют привезти с собой не только сувениры, но и вирусы, включая грипп. Однако особую тревогу у ученого вызывают направления поездок: Юго-Восточная Азия и Центральная Америка.

Онищенко уверен, что возвращение такого количества людей из тропических зон неизбежно приведет к завозу инфекций. При этом он призвал разделять риски: если трудовая миграция подлежит медицинскому контролю и не «делает погоду» в эпидемиологии, то неконтролируемый поток туристов из экзотических стран является серьезным вызовом для безопасности страны.

Ранее академик Онищенко предупредил, что прием биологически активных добавок для похудения может привести к нарушению обменных процессов в организме. По его словам, для снижения веса необходимы дисциплина и сила воли, а не медикаментозные средства.

туристы
вирусы
грипп
Геннадий Онищенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова похвасталась образом за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.