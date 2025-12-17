Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию Онищенко заявил о риске пандемии после возвращения 300 тыс. россиян из-за рубежа

Привезти в Россию новые вирусы, которые приведут к пандемии, могут не мигранты, а сами россияне, вернувшиеся с новогодних каникул из других стран, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Выступая на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» на тему безопасности стран ЕАЭС, он напомнил, что скорость распространения вирусов в современном мире напрямую зависит от развития транспортной логистики, передает корреспондент NEWS.ru.

Когда не было паровозов, грипп у нас был каждый год, и его никто не замечал. Когда появились паровозы, появилась первая пандемия испанки, — напомнил академик.

По прогнозам академика, только на следующей неделе границы РФ пересекут около 300 тыс. соотечественников, отправляющихся на отдых. Те рискуют привезти с собой не только сувениры, но и вирусы, включая грипп. Однако особую тревогу у ученого вызывают направления поездок: Юго-Восточная Азия и Центральная Америка.

Онищенко уверен, что возвращение такого количества людей из тропических зон неизбежно приведет к завозу инфекций. При этом он призвал разделять риски: если трудовая миграция подлежит медицинскому контролю и не «делает погоду» в эпидемиологии, то неконтролируемый поток туристов из экзотических стран является серьезным вызовом для безопасности страны.

