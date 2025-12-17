Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:30

Депутат Леонов назвал эффективный способ лечения от зависимостей

Депутат Леонов: люди откажутся от сигарет, если будут последствия для кошелька

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие люди не будут серьезно задумываться об отказе от курения или алкоголя, пока не будет последствий для их кошелька, поделился мнением в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, пристрастие к табаку и спиртному — это психологическая зависимость, которую человек вполне способен преодолеть самостоятельно.

Пока не будет последствий не только для здоровья, но и для кошелька, человек не будет принимать обдуманные решения. Курение и алкоголь — это психологические зависимости, которые можно самостоятельно преодолеть, — сказал Леонов.

Он обратил внимание на то, что часто в обществе зависимых людей рассматривают как слабых существ, которым нужно помогать и на них воздействовать. Также многие уверены, что ситуацию должно исправлять государство: ему нужно «танцевать с бубнами вокруг, чтобы человек выздоровел». Но государство может помочь, если человек хочет избавиться от зависимости, резюмировал Леонов.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что психолог может помочь близким, страдающим алкоголизмом. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема. По мнению специалиста, родственники зависимого человека должны убедить его посетить специалиста. Причем Тюрин уточнил, что психолог должен поработать с членами семьи алкоголика.

сигареты
курение
Госдума
депутаты
инициативы
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут электронные зачетки и студенческие билеты
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.