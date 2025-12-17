Депутат Леонов назвал эффективный способ лечения от зависимостей Депутат Леонов: люди откажутся от сигарет, если будут последствия для кошелька

Многие люди не будут серьезно задумываться об отказе от курения или алкоголя, пока не будет последствий для их кошелька, поделился мнением в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, пристрастие к табаку и спиртному — это психологическая зависимость, которую человек вполне способен преодолеть самостоятельно.

Пока не будет последствий не только для здоровья, но и для кошелька, человек не будет принимать обдуманные решения. Курение и алкоголь — это психологические зависимости, которые можно самостоятельно преодолеть, — сказал Леонов.

Он обратил внимание на то, что часто в обществе зависимых людей рассматривают как слабых существ, которым нужно помогать и на них воздействовать. Также многие уверены, что ситуацию должно исправлять государство: ему нужно «танцевать с бубнами вокруг, чтобы человек выздоровел». Но государство может помочь, если человек хочет избавиться от зависимости, резюмировал Леонов.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что психолог может помочь близким, страдающим алкоголизмом. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема. По мнению специалиста, родственники зависимого человека должны убедить его посетить специалиста. Причем Тюрин уточнил, что психолог должен поработать с членами семьи алкоголика.