Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер

Сейчас в медицине наблюдается дефицит кадров, связанный с бурным развитием частных клиник последние 10 лет, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, которая унесла жизни многих врачей и медсестер. Помимо этого, достаточно большое количество медработников сегодня трудятся на нужды СВО.

Сейчас кадров везде не хватает. Последние 10 лет активно развивались коммерческие клиники. Многие врачи ушли туда на частичную или полную занятость. В 2020 году был ковид. Очень много врачей, медсестер, к сожалению, умерли. Также сейчас идет СВО, большая часть медицинских работников работает на нужды спецоперации, — отметил Леонов.

Он добавил, что кадровый дефицит возник в том числе и из-за невысокой зарплаты. Врачи работают на полторы-две ставки и из-за этого выгорают, отметил парламентарий. По его словам, если бы оплата на одной ставке удовлетворяла врачей, «никаких вопросов не было бы, и пациентам было бы хорошо».

