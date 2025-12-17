Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:15

Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер

Депутат Леонов: врачей не хватает из-за ковида, СВО и развития частных клиник

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сейчас в медицине наблюдается дефицит кадров, связанный с бурным развитием частных клиник последние 10 лет, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, которая унесла жизни многих врачей и медсестер. Помимо этого, достаточно большое количество медработников сегодня трудятся на нужды СВО.

Сейчас кадров везде не хватает. Последние 10 лет активно развивались коммерческие клиники. Многие врачи ушли туда на частичную или полную занятость. В 2020 году был ковид. Очень много врачей, медсестер, к сожалению, умерли. Также сейчас идет СВО, большая часть медицинских работников работает на нужды спецоперации, — отметил Леонов.

Он добавил, что кадровый дефицит возник в том числе и из-за невысокой зарплаты. Врачи работают на полторы-две ставки и из-за этого выгорают, отметил парламентарий. По его словам, если бы оплата на одной ставке удовлетворяла врачей, «никаких вопросов не было бы, и пациентам было бы хорошо».

Ранее эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель заявил, что строительный сектор в России к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тыс. человек. По его словам, в связи с этим нужно повысить производительность труда в данном секторе на 22%. По мнению Дагеля, предпринимателям необходимо не только удержать компетентных работников, но и снизить затраты без ущерба для производства.

