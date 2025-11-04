Стало известно, какой отрасли в РФ грозит дефицит кадров в 400 тыс. человек

Строительный сектор в России к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тыс. человек, заявил в беседе с РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель. По его словам, в связи с этим нужно повысить производительность труда в данном секторе.

К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли России составит более 400 тыс. специалистов, в связи с чем необходимо к этому времени повысить производительность труда в этом секторе экономики на 22%, — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Дагеля, на фоне сложной экономической ситуации и перегретого рынка труда перед отечественным бизнесом стоит непростая задача. Предпринимателям необходимо не только удержать компетентных работников, но и снизить затраты без ущерба для производства.

В попытке найти золотую середину компании начали предлагать работникам альтернативы сокращению, например, неполный рабочий день и неоплачиваемый отпуск. Однако это лишь временные меры, которые дают отсрочку, но не решают проблему, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что повара, пекари и кондитеры оказались самыми востребованными специалистами в России в третьем квартале 2025 года. В топ наиболее желанных работников также вошли администраторы, официанты, бармены и бариста.